Почему глава дипломатии ЕС не сумел «поставить Москву на место», как собирался

Жозеп Боррель провалил миссию в российской столице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть французская присказка: «Лучший ответ приходит на лестнице». Это когда во время беседы с хозяином ты не смог блеснуть мудростью или остроумием, а только закрыл за собой дверь - и осенило! Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, на днях посетивший Москву, не француз, а испанец, но осенило его именно так. В России, подводя итоги своего визита, он говорил об «открытом и честном» диалоге, о том, что ЕС - за сотрудничество с РФ, хотя и есть в наших отношениях сложности.

Но как только главный дипломат ЕС оказался на «лестнице», то есть у себя в Брюсселе, мысли его так прояснились, что Боррель все наконец-то понял и написал в своем блоге: беседы в Москве показали, что она не заинтересована в улучшении отношений с Евросоюзом, постепенно удаляется от него и воспринимает «демократические ценности как экзистенциальную угрозу» (переводя на русский, такая неприязнь у Москвы к этим ценностям, что кушать не может). А поэтому пора опять вводить против нее новые санкции - «за систематические и обширные нарушения прав человека».

Есть и другая версия такой ветреной переменчивости в думах почтенного старца: провалил он свою миссию в Москву. Его туда посылали жестко «топить» за Навального. А он, как это видел весь мир, на итоговой пресс-конференции с нашим министром иностранных дел Лавровым, выглядел как кисейная барышня и непозволительным образом «растаял», когда надо было проявить предельную жесткость.

Конфуз, да и только. Тут же самые решительные деятели в ЕС завопили: «Акела промахнулся!» Примерно в этом смысл заявления главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс о том, что Боррель позволил России использовать первый за три года визит главы дипломатии ЕС «в своей пропаганде, столь же цинично, сколь это было предсказуемо». Оказывается, Таллин на это уже указывал, так что энергичная эстонка собирается специально встретиться с почтенным испанцем, чтобы предметно разобрать все допущенные им «ляпы».

Достанется Боррелю, как говорится, по первое число. Кто-то из самых принципиальных борцов с «тоталитарной» Россией даже призывает отправить его в отставку. А зря. Ведь окажись на его месте кто угодно другой, «воспитательная миссия» в Москву все равно была бы провалена. Учеником ошиблись.

Совершенно неожиданно для учителей, ехавших разбираться в «провинившийся класс», им предложили поговорить на равных - в «учительской». Во-первых, порадовавшая многих - наконец-то! - весть о высылке трех западных дипломатов, присматривавшихся во время несанкционированных акций в поддержку Навального, сколько «печенек» потребуется, чтобы Москва стала похожа на Киев. Новость эту, кстати, наш МИД собирался озвучить после отъезда Борреля, чтобы, как говорится, не омрачать. Но слили ее в СМИ из «Голоса Америки» чуть ли не во время итоговой пресс-конференции. Явно, чтобы нагнетать.

Во-вторых, сравнительные кадры «непропорционального применения силы» полиции в странах ЕС и России, заблаговременно преданные команде Борреля, вынудили гостей сделать вид, что они не успели с ними ознакомится.

В третьих, совсем распоясавшиеся российские журналисты стали задавать главе дипломатии ЕС вопросы «под дых»: что он может сказать по поводу последних вопиющих случаев нарушения свободы слова и СМИ в странах Прибалтики и на Украине? А что ему сказать? Ведь если страну приняли в ЕС, то как бы выдали «лицензию» на то, что с правами человека у нее все как надо. А потом делай, что считаешь нужным, Брюссель вмешиваться не будет.

Поэтому и ответ Борреля: дескать, в Латвии, Литве и Эстонии есть чудное внутреннее законодательство, которое они и будут применять должным образом. Про Украину он вообще не уловил.

Ну и «вишенка на торте»: Москва не считает Евросоюз надежным партнером. Эти слова Лаврова на итоговой пресс-конференции могли бы довести менее искушенного, чем досточтимый испанец, дипломата до истерики. Слава богу, этого не случилось. Но произошло другое: впервые Брюссель услышал от Москвы то, что даже в самых кошмарных фантазиях не допускал. И сказано это было не в «запале», а спокойно, уверенно, на фоне «ковидных» и прочих реалий, определяющих сегодня вес и значение отдельных стран и их союзов.

Так что «прозрение» Борреля - это только начало. Главное будет 22 февраля, когда главы МИД ЕС обсудят итоги его визита в Москву, и когда горячая эстонская женщина и ее коллеги опять будут требовать ввести новые санкции против России. Но нам и так все теперь ясно: партнер ненадежный, но стабильный.

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