Крепкий алкоголь хотят убрать из продуктовых магазинов: к чему может привести запрет

Чтобы бороться с потреблением крепкого алкоголя, нужны не запреты, а более конструктивные предложения Фото: Олег УКЛАДОВ

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в Минпромторг предложение запретить обычным магазинам продавать алкоголь крепче 15 градусов. Хамзаев предлагает торговать крепкими напитками только в «специализированных магазинах алкогольной продукции». По мнению Султана Хамзаева, длинные полки с коньяками да вискарями в супермаркетах есть не что иное, как реклама алкоголя среди взрослых и детей.

- Странное предложение. И при этом не новое - подобные инициативы ежегодно появляются и обсуждаются в СМИ. И как видите, ничем конкретным они не заканчиваются, - говорит Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - Чтобы бороться с потреблением крепкого алкоголя, нужны не запреты, а более конструктивные предложения: например, пропаганда здорового образа жизни. А если насильно ограничивать легальный доступ к крепкому спиртному, люди могут переключиться на контрафактный алкоголь. Это очень опасно: именно нелегальным спиртным, купленным в сомнительных местах, люди в основном и травятся. По оценкам экспертов, сейчас примерно 20% оборота алкоголя в России приходится на черный рынок. А лет десять назад цифры были обратными: 80 процентов алкоголя были контрафактом и лишь 20 - легальными. Поэтому бороться нужно с оставшимся контрафактом, а не направлять свои усилия на то, чтобы эти 20 процентов снова превратились в 80.

Для розничных магазинов, по мнению Андрея Карпова, отказ от продажи крепкого алкоголя может обернуться сразу двумя проблемами.

- Во-первых, это снижение прибыли от продажи алкоголя. А во-вторых, это потеря части покупателей. Люди часто приобретают алкоголь вместе с другими товарами, они не любят ходить за покупками в несколько магазинов. И если одна торговая точка получит статус «алкомаркета», а вторая - не получит, то и клиентов у нее станет намного меньше. В результате многие магазины, особенно не входящие в торговые сети, могут закрыться, - говорит Андрей Карпов.

К слову, это уже не первая инициатива Султана Хамзаева по борьбе с пьянством. Вот предложения, которые «Трезвая Россия» за последнее время направила в правительство:

- Ограничить продажу алкоголя 1 и 2 января 2020 года до четырех часов в день.

- Запретить рекламу безалкогольного пива.

- Запретить продажу алкоголя с 18:00 до 9:00.

Ни одну из этих инициатив власти так и не поддержали.

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