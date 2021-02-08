Запад наконец признал: российская вакцина - лучшая

«Спутник V» произвел не меньший фурор в мире, чем первый советский спутник, запущенный в космос Фото: REUTERS

Когда минувшим летом Россия объявила, что первой в мире сумела создать действенную вакцину против коронавируса, получившую название «Спутник V», на Западе разразились презрительным смехом. «Кто? Русские? Да они бессовестно блефуют!» - язвили американские и европейские газеты. И утверждали: только препараты, произведенные западными фармакологическими гигантами, способны остановить пандемию. Вскоре на рынке появились и они: Pfazer, AstraZeneca и прочие. У нас и в других странах пошли массовые прививки. Ученые принялись сравнивать первые результаты, и тут...

Громом среди ясного неба стала статья в самом престижном мировом медицинском журнале The Lancet. Он опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V». Оказалось, ее эффективность составляет 91,6%, а среди людей старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.

Западные вакцины эти показатели превзойти не смогли. Мало того: российский препарат - гораздо дешевле и проще в обращении. «Спутник V» можно хранить при температуре -20 градусов, а, например, для Pfizer нужно -70.

После того, как The Lancet дал нашей вакцине «зеленый свет», тон западных СМИ резко поменялся. Американское агентство Bloomberg признало, что «Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа». Компания AstraZeneca (вакцина которой вызвала массу побочных эффектов) договорилась с разработчиком «Спутника V» - российским Центром Гамалеи - о начале совместных испытаний двух препаратов.

Увидев это, многие страны «выстроились в очередь» за нашей вакциной. Сейчас ее одобрили уже свыше 20 государств, в том числе член Евросоюза Венгрия. Вот-вот к ним присоединятся Индия и Бразилия.

Затем пришла очередь ученых и политиков. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи положительно высказался о «Спутнике V», назвав ее вкладом в всеобщую защиту человечества. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, будучи недавно с визитом в Москве, рассыпался в комплиментах: «Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать российскую вакцину для использования в странах ЕС». А канцлер Австрии Себастьян Курц вообще заявил, что готов привиться «Спутником V», если он будет зарегистрирован в Европе.

Словом, «Спутник V» произвел не меньший фурор в мире, чем первый советский спутник, запущенный в космос. Ведь наша вакцина поможет спасти миллионы жизней, оставив в сердцах людей чувство благодарности к России.

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