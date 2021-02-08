У участника шоу "Холостяк" Антона Криворотова украли Rolex за миллион во время тренировки

34-летнего стоматолога Антона Криворотова вся страна узнала в 2019 году благодаря анонсу 7 сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. Фото: СОЦСЕТИ

Неприятность произошла с 34-летним Антоном Криворотовым во время посещения одного из популярных фитнес-клубов. Оказалось, что, спеша на тренировку, известный холостяк забыл закрыть шкафчик с личными вещами в раздевалке. Вернувшись туда почти через 2 часа, Антон не нашёл своих часов, которые бережно снял перед занятием. О пропаже молодой человек рассказал сотрудникам клуба и вызвал на место полицию.

— У 34-летнего гражданина из незакрытого шкафчика в период времени с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут украли часы марки «Ролекс» из шкафчика, причинив тем самым значительный материальный ущерб на сумму 962 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

34-летнего стоматолога Антона Криворотова вся страна узнала в 2019 году благодаря анонсу 7 сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. Он стал экспериментальным персонажем для проекта, раньше в них участвовали знаменитости, такие как Тимур Батрудинов или Егор Крид. Проект показал, что одна лишь презентация Криворотова в качестве нового холостяка способна сделать мужчину знаменитым. Его популярность в социальных сетях резко возросла. Сам молодой человек оказался достаточно разносторонней личностью. Антон характеризует себя не только как врач, но и пробует себя в музыке в качестве композитора и исполнителя. А так же ему не чужда мода, Криворотов пробует свои силы в дизайне одежды.

Шоу с Антоном закончилось в мае 2020 года, герой выбрал победительницу - 26-летнюю Барбару Пино.