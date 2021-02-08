Байден уклонился от ответа о будущем Трампа

Байден уклонился от прямого ответа Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, вернувшийся в Вашингтон после первого уикэнда, проведенного им за пределами Белого дома, покинув самолет, ответил на вопрос одного из журналистов президентского пула, сопровождавшего его в Дэлавер.

Вопрос звучал как: «Должен ли Трамп быть лишен всех политических прав в будущем?».

Байден уклонился от прямого ответа: «Он получил приглашение явиться и дать показания [в Конгресс США – Ред.], он решил не делать этого. Дадим Сенату принять решение».

Ранее Трампу было направлено письмо, в котором члены Палаты представителей Конгресса потребовали от него дачи показаний под присягой в рамках процедуры импичмента. Они имеют право расценить отказ Трампа как свидетельство в пользу его виновности.

Адвокаты Трампа назвали это письмо «пиар-трюком». Они настаивают на том, что конгрессмены не могут использовать Конституцию в аспекте импичмента их подзащитного, и называют все это «слишком серьезным делом, чтобы пытаться играть в эти игры».