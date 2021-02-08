Обиделись за Украину: В Латвии запретили телеканал «Россия»

«Россия РТР» стал шестым российским телеканалом, запрещенным в Латвии Фото: Shutterstock

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) постановил на год запретить ретрансляцию канала «Россия РТР». Мотивация: в одном из выпусков программы «60 минут» якобы прозвучали «ненавистнические высказывания в отношении Украины».

Причем «язык вражды» был зафиксирован латышами в этой передаче еще в июле прошлого года. Но решение приняли сейчас. Очевидно, чтобы поддержать почин президента Зеленского по запрету «враждебных» телеканалов самой Украины.

Объясняя такой решительный шаг в деле обеспечения священных для каждого европейца свобод слова и мнений, председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш в своем twitter написал: «Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать». Тем самым он признал: российские каналы в Латвии смотрели, смотрят и будут смотреть. Исключили из кабельных пакетов, но сигнал спутникового ТВ ладошкой не закроешь.

«Россия РТР» стал шестым российским телеканалом, запрещенным в Латвии: с 1 февраля крупнейший латвийский кабельный оператор Tet из-за «опасений по поводу несоблюдения режима санкций» прекратил трансляцию на территории республики Первого балтийского канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Телеканал «Россия РТР» уже запрещали в Латвии в 2015 и 2019 годах на три месяца, в 2016-м - на полгода. «Хватать и не пущать» - это главный прием в борьбе с другим мнением евросоюзовских неофитов из Прибалтики. Другому - искусству полемики, убеждения, умению доказать свою правоту фактами, видимо, не обучены. Вот и кричат, чуть что не по их разумению: пропаганда! Ну и - рвануть рубильник, как пару дней назад сделал Зеленский.

В Литве и Эстонии ситуация схожая. Литовцы тоже не раз запрещали трансляцию российских каналов, когда на них появлялись передачи, идущие вразрез с «официальной версией» литовской истории. Там не гнушаются за высказывание «неудобной» правды и в тюрьму посадить, как это случилось с политиком и журналистом Альгирдасом Палецкисом. В Латвии за решетку сажали журналиста Юрия Алексеева - исключительно за то, что убойно писал про местных нациков и сомневался в правильности курса правящих националистических партий.

Власти всех трех прибалтийских республик оказывают сильнейшее давление на местных журналистов, сотрудничающих с российским информагентствам «Спутник». В Эстонии в прошлом году им пригрозили тюремным заключением, если до нового года они сами не уволятся. В Латвии местным СМИ, поддерживающим отношения с российскими коллегами, жестко перекрывают финансовый «кислород». При этом все три страны в западных рейтингах свободы СМИ - традиционно в передовиках. Чем и отбиваются, когда кто-то ставит под сомнение их липовую репутацию.