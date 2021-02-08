«Один минус - нельзя курить»: Михаил Ефремов рассказал об этапе в Москву

Статус самого Михаила Олеговича пока неясен Фото: Михаил ФРОЛОВ

После трёх месяцев колонии привычный арестантский быт Михаила Ефремова оказался разрушен: на прошлой неделе сидельца вызвали в Москву для участия в деле лжесвидетелей. В ложных показаниях обвиняют троих «защитников» артиста, которые пытались убедить суд в том, что за рулём в момент аварии сидел другой человек. Статус самого Михаила Олеговича пока неясен, но как уже писала «КП», это расследование может закончиться для него весьма плачевно, вплоть до нового срока.

Сегодня в СИЗО-5 «Водник» знаменитого сидельца навестили правозащитники.

- Для него это поездка оказалась сюрпризом, - рассказал kp.ru ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. - Никаких официальных уведомлений от следствия осуждённый ещё не получал, о причинах этапа его так и не уведомили. Как известно, этапирование - один из самых сложных моментов для заключённых. Вот и Ефремова из Белгорода везли спецпоездом 3-4 дня. «Главный минус - нельзя курить», - отметил он. Больше ни на что не жаловался, говорил о пребывании в колонии: мол, вшивал молнии в одежду, жил в отряде. Товарищи по несчастью называли его дядей Мишей, чувствовалось, что уважают. Конечно, выглядит он уставшим, но держится.

Сидит Михаил Ефремов в пятиместной камере, но сосед у него пока один, отбывающий наказание за кражу. Конфликтов между ними нет, в быту все устраивает: есть телевизор, чайник, холодильник.

- По предварительным данным, в изоляторе Ефремов пробудет два месяца, - уточнил kp.ru вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников. - У меня вызывает опасение, что по закону его, как уже осуждённого, должны селить в СИЗО с теми, кто уже был судим, имел срок. Зачастую это чревато проблемами, такое соседство может быть довольно тяжелым. По крайней мере, от осуждённых женщин мы регулярно получаем такие жалобы.

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