Андрей Кончаловский: Будущее России – это новый социализм, не такой, каким он был в 60-ые годы

Андрей Сергеевич соблюдает жесткий карантин, к тому же он находится не в России Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Гостем нового выпуска программы «Осторожно, Собчак» стал режиссер Андрей Кончаловский. Ксения Собчак брала интервью по скайпу: Андрей Сергеевич соблюдает жесткий карантин, к тому же он находится не в России.

Говорили о разном: о жизни, о кино, о политике, о мечте получить «Оскар», о новом фильме Кончаловского «Дорогие товарищи!». Ксения не стала скрывать, что для нее эта картина - лучший фильм года, который она рекомендует смотреть всем. Картина рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила актриса Юлия Высоцкая. Фильм "Дорогие товарищи!" выдвинут от России на американскую премию "Оскар".

ОБ «ОСКАРЕ»

- «Оскар» сегодня и «Оскар» 40 лет назад, когда я приехал в Америку в начале 80-ых, - это разные премии, - поделился мыслями Андрей Кончаловский. – Тогда эта премия была мне очень нужна, я строил карьеру в Голливуде. Если ты номинирован на "Оскар", тебя начинают замечать, приглашают разные агенты. Это важно в кино, где ты всегда тратишь чьи-то деньги. Очень смешно было, когда актриса Барбра Стрейзанд пригласила меня на яхту, после того, как мой «Поезд-беглец» был трижды номинирован на «Оскар»…

Что касается дня сегодняшнего, у меня большой скептицизм по поводу того, что зарубежная публика, и в особенности американская, может мою картину понять. Понять смысл советской жизни им будет очень сложно.

- Вы не находите, что ваш фильм «Дорогие товарищи!» очень запараллелен с нашей действительностью? Кажется, что вы вдохновлялись не только Советским Союзом, хрущевскими событиями, но и нашей реальностью, это так?

- Я никогда не думаю о том, насколько мои картины актуальны. Просто: соскочило... Актуально то, что волнует. И семя, брошенное в уже вспаханную землю, рано или поздно прорастет. В 90-ые годы, когда открыли материалы, ранее засекреченные, я стал читать документы следственной комиссии о событиях 1962-го года. Было очень интересно. Я на эту тему много думал. Потом это ушло… Но лет пятнадцать спустя я ставил «Антигону» Софокла и Юля Высоцкая (актриса и жена Кончаловского – Ред.) играла Антигону. Я увидел в ней вот этот трагический масштаб. И у меня вдруг кликнуло: сделать современную Антигону, или Медею, или другую античную трагедию. Вот так соединились те события и нужный характер. Это была первая исходная для будущей картины. А вторая исходная родилась из моего фильма «Рай», где главный герой – утонченный, образованный немецкий аристократ-офицер СС, фанатично преданный идее. Так родился замысел показать характер очень идейной правильной советской женщины, сталинистки, которая теряет смысл жизни из-за того, что изумительные идеалы, в которые она верит, не совпадают с той реальностью, в которой она живет. Реальность, увы, разрушает любые замечательные идеи. Моя картина о крушении этих идеалов.

Мне многие говорили, что это антисоветский фильм. Я же считаю: нет, это советский фильм советского режиссера, которому разрешили рассказать, как было. Я к этим людям, к чекистам, отношусь с пониманием. Они выполняют определенную задачу. Но функция любого силовика - это насилие. Кажется, Василий Ключевский сказал: государство не создано для того, чтобы сделать рай, оно создано, чтобы предотвратить ад. Для этого нужно насилие. Это факт жизни. Другое дело, что жизнь советская была построена на страхе. Мне хотелось показать, как было. И получилась картина про страх. В том государстве страх был нужен. Но надо давать и надежду…

СТРАХА НЕТ, НО ЕСТЬ АПАТИЯ

- И сейчас страх перед государством все еще силен?

- Сейчас, к сожалению, нет страха. Есть апатия, а страха нет. Но он должен быть. Человек без страха становится нечеловеком. Должен быть либо страх божий, либо кесарев страх перед государством, либо и божий, и кесарев. Но страх необходим.

Любая культура – это самоограничения. Свободный человек это не тот, который ничего не боится. Это тот, который знает свои права и обязанности.

- В интервью Владимиру Познеру вы назвали себя русским человеком, усвоившим европейские традиции. А русский человек по законам не живет, предпочитает жить по понятиям…

- Это так. Человеческий геном изменить сложно. Наш геном отличается от европейского. Мы живем в добуржуазной стране. У русского человека никогда не было излишка – плохой климат, все очень плохо растет. Мы – крестьяне по своему духу. Не те люди, которые живут на земле. Потому что на земле живут и фермеры. У крестьян другие правила: отнять и поделить. Как только крестьянин получает анонимность, у него мгновенно возникают криминальные идеи, в отличие от буржуа.

Я бы в школе запретил уборщицам мыть туалеты, чтобы сами ученики отвечали за чистоту уборных на этаже. Дома же дети не писают мимо сортира, потому что мама даст подзатыльник. Дома нет анонимности: мама точно знает, кто написал мимо туалета. Анонимную ответственность нужно воспитывать в школе.

...Я верил в разные вещи на протяжении своей жизни, - признался Собчак Кончаловский. - А сегодня я верю в то, что я муха в чемодане. В этом чемодане я летаю, пересаживаюсь со стенки на стенку, решаю проблемы, думаю, что я что-то важное делаю, но не задумываюсь о том, что этот чемодан кто-то куда-то несет. И еще: кто платит носильщику? Мне это тоже в голову не приходит…

- В современной России у вас не было проблем с цензурой?

- Нет, не сталкивался. Сегодня прежнего понятия цензуры не существует. Сейчас цензура финансовая. Жесткая цензура продюсера, который не менее бесчеловечен, чем главный редактор в Госкино при советской власти. Продюсер вмешивается в любой процесс.

ПУТИН – АБСОЛЮТНЫЙ ЛИБЕРАЛ

- Путину удалось собрать нашу страну, чтобы она окончательно не развалилась, - убежден Кончаловский. - Но он – абсолютный либерал. Уровень коррупции у нас зашкаливает именно потому, что Путин либерал. Мы отличаемся невероятной способностью к коррумпированию. Искоренить воровство можно только жесткими мерами. Во времена Сталина и советской власти такой коррупции не было. Другой дело - форма правления, которая была создана не Путиным, а русским культурным геномом. В России нет буржуазии и никогда ее не было. Буржуазия – это когда человек, имеющий деньги, добивается политической независимости. В России экономика строилась на разрешении власти быть богатым.

Русский человек готов для социализма, он за равноправие. Ему не столько важен закон, сколько важна справедливость. Он в принципе не индивидуалист. Он хочет, чтобы все было поровну. Не высовывайся – это отсюда…

Будущее России – это новый социализм, не такой, каким он был в 60-ые годы. А новая форма капитализма, когда капиталист готов делиться. Россия создана для социализма с планированием и возможностью зарабатывать, но с ограничением алчности. Государство должно ограничивать эту алчность. Для того, чтобы бороться с алчностью, нужно насилие. Человек без страха жить не может. Как в Европе надо воспитывать страх нарушить закон, то что называется анонимной ответственностью.

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