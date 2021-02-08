Борис Титов: «Есть Путин, а есть огромная правоохранительная бюрократия»

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бизнес в России стало вести проще. И даже немного безопаснее. По крайней мере, по сравнению с тем, что творилось ранее. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей.

- Я докладываю напрямую президенту все проблемы бизнеса. Каждый год оформляю доклад, но взаимодействие происходит в постоянном режиме. И кое-что все-таки удалось улучшить. Например, стало меньше людей, которых сажают в СИЗО. Это реально так, - пояснил Титов.

По его словам, предприниматели, подозреваемые в тех или иных преступлениях, сейчас по большей части находятся на домашнем аресте. Тем не менее вести бизнес в таких условиях все равно невозможно. А это ведет к банкротству и потере рабочих мест. Поэтому в аппарате бизнес-омбудсмена выступают за дальнейшее смягчение.

- Мы продолжаем ратовать за залог как основную меру пресечения для бизнесменов. Путин несколько раз подтверждал, что он за залог. Но просто есть президент, а есть огромная бюрократия, в том числе правоохранительная, которая на каждое это заключение пишет отрицательные ответы. И здесь надо преодолевать очень серьезное сопротивление каждый раз, когда мы пытаемся что-то в этом смысле сделать. Тем не менее процесс понемножку идет, - пояснил Борис Титов.

По его словам, для полной картины нужна еще и судебная реформа, которая позволит сделать суды честными. А для этого решать судьбы, в том числе предпринимателей, должны не бывшие секретари судов, доросшие до звания судьи, а люди, имеющие большой жизненный и профессиональный опыт, в том числе в бизнесе и юриспруденции.

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