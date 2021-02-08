Евгений Маргулис: «Мой совет молодежи – читайте больше книг!»

В новой программе «Вписка у Маргулиса» Евгений Маргулис терпеливо изучает молодёжные музыкальные течения и звёзд Тик-Тока. Фото: Светлана Скрыль

Знаменитый музыкант Евгений Маргулис, игравший в легендарных группах «Машина времени» и «Воскресенье», разоткровенничался в программе «НЕфантастика» на радио «Комсомольская правда» в гостях у ведущего Владимира Торина. Он рассказал, что думает о политике, тусовках с молодежью и дружбе с Андреем Макаревичем.

О молодёжи.

«Хочу пожелать, чтобы такое слово, как «интерес», руководило молодыми людьми. Чтобы ребятам было интересно читать, интересно анализировать, интересно учиться. В этом возрасте всё должно быть в кайф. За тридцать лет, прошедших с момента развала СССР, выросло новое поколение молодежи, которое ничего не боится. Но наше поколение понимает, к чему может привести раскачивание лодки. Я видел и ГКЧП, и штурм Белого дома. Надо изучать историю и образовываться, тогда будешь больше знать и сможешь реально анализировать ситуацию. Я не политик и мой прогноз на будущее состоит в том, что будет, наверное, не хуже, но точно будет интересней».

О давней дружбе с Андреем Макаревичем.

«Он всегда имеет свое мнение, а правильное оно или нет – это уже его история. Я с Андреем дружу давно и мне абсолютно все равно, что он по этому поводу думает. Нам есть, о чем говорить и помимо политики, например, о еде». Кстати, именно Маргулис придумал название для программы «Смак» в начале 90-х. «Макар неплохо готовил и решил сделать из этого телешоу. А я вдруг неожиданно вспомнил югославские сухие супы в пакетах, которые продавались в начале 70-х. Они назывались «Смак», и предложил это слово в качестве названия. Макаревич сначала был против. Но тогда я придумал, как это можно расшифровать: «Смак» - это значит «С МАКаревичем» и тогда он согласился. А ровно через 20 лет после этого события он подарил мне хорошую гитару. Вот такой гонорар получился».

Как была придумана знаменитая песня «Мой друг лучше всех играет блюз».

«Это песня не про кого-то конкретного, это, наверное, как песня Битлз «She's leaving home» - просто грустная девичья песня. Я читал историю ее создания: на самом деле они хотели быстро написать песню, а потом сгонять в магазин за бананами. Слезливые песни ведь всегда пишутся быстрей.

У песни «Мой друг играет блюз» тоже есть похожая история. «Мы заснули с Андреем Вадимовичем (Макаревичем) на его даче, напившись «чаю». А в магнитофоне, он был реверсный (кассета доигрывала до конца и переворачивалась), играл Том Вейтс. Я заснул под него, на кухне почему-то это было, проснулся под него же… и вдруг понимаю, что настойчиво просится наружу какой-то аккорд. Рядом лежала гитара, я ее схватил, попав на этот странный аккорд До-диез. И мне понравилось звучание, потому что до этого аккорда руки «никогда не доходили».

В общем, взял я этот аккорд, начал мурчать себе какой-то мотивчик, потом пристроил еще один аккорд, тоже неправильный… Потом показал Макару, который в этот момент спустился на кухню. «И мы очень быстро написали песню. Такая вот она получилась – с «неправильным» набором аккордов, и, что удивительно, песня «зашла»! Её стали изучать в музыкальных школах, потому что там есть что-то необычное, а по мне – просто состояние похмелья и не более того».