Снимать фильм о «дворце Путина» Навальному, скорее всего, помогали спецслужбы ФРГ

Глава МИД России сравнил два диаметрально разных подхода немцев к возможности обнародования персональных данных Фото: REUTERS

Предыстория этого заявления главы МИД РФ такова. В конце января российский врач-невролог Виталий Козак, работающий в Швейцарии, опубликовал в соцсетях открытое письмо Сергею Лаврову, в котором на экспертном уровне развенчал заявления, прозвучавшие из ряда западных медицинских структур, об отравлении блогера Алексея Навального боевым веществом «Новичок».

Козак сообщил, что ранее нейтрально относился к Навальному и его расследованиям, но теперь, учитывая заметную любому специалисту подтасовку данных о его заболевании, склонен считать российского блогера предателем, а эпопею его лечения в Германии - постановкой тамошних спецслужб.

В связи с этим врач попросил Лаврова, который находился в постоянном контакте с немецкими партнерами по «делу Навального», поделиться своим видением всей этой истории. Комментарии министра были распространены сегодня на официальном сайте МИД России.

В частности, речь зашла о том, насколько открыты были коллеги в Германии, когда передавали российской стороне свои заключения о болезни пациента берлинской клиники «Шарите».

- Под различными предлогами германская сторона отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, - отметил Сергей Лавров. - При этом, отказываясь добросовестно удовлетворить официальные запросы Генпрокуратуры Российской Федерации, германские власти сначала ссылались на то, что информация на сей счет засекречена, поскольку ее обнародование позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает Бундесвер в сфере химического оружия. Затем аргументация изменилась. Стали делать упор на то, что А.А.Навальный апрещает передавать какие-либо сведения, включающие его персональные данные, российской стороне.

В этом контексте глава МИД России сравнил два диаметрально разных подхода немцев к возможности обнародования персональных данных. Он привел эпизод из фильма Навального о «дворце в Геленджике».

- Автор посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве, - подчеркивается в комментарии Лаврова. - Но конкретный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, заключается в следующем: если в Германии так пекутся о праве А.А.Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?

Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск А.А.Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни.

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