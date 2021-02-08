Вячеслав Дацик — о драках в тюрьме: «За 13 лет все случае драк на упомнишь. Там это происходит постоянно»

Вячеслав Дацик готовится провести свой очередной бой Фото: Александр ГЛУЗ

Одиозный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик готовится провести свой очередной бой. На этот раз Дацику предстоит соперничество с Тайсоном Дижоном по правилам бокса.

Впрочем, широкую популярность Вячеслав Дацик получил не благодаря своим действиям на ринге, а за противоправные действия вне его пределах. Дацик был судим и проходил курс реабилитации в психологической клинике. Сейчас, по словам спортсмена, он ведёт более спокойную жизнь.

— У меня даже в боях без правил полсотни нарушений и дисквалификаций за нарушение правил. В боксе я постараюсь действовать в рамках правил.

Хотелось бы поблагодарить людей, благодаря которым я вышел по УДО. Владимира Хрюнова и Умара Кремлёва за возможность тренироваться и биться. Сейчас я культурный человек, занимаюсь спортом.

Хотелось бы сказать молодёжи: в тюрьме делать нечего. Занимайтесь спортом, не надо пить, травить за свои деньги печень. Не надо курить и травиться. Вообще всю эту гадость надо запретить. Просто занимайтесь боксом и спортом. Становитесь войнами.

Также Вячеслав Дацик рассказал журналистам, что неоднократно применял навыки бойца в местах лишения свободы. По словам боксёра, в нокаутёрах чаще оказывался он.

— За 13 лет все случае драк на упомнишь, но они там происходили регулярно. Я даже не помню, сколько их было. Там это происходит постоянно. Нокаутов хватало, я их и делал, — рассказал журналистам Вячеслав на пресс-конференции.

Дацик также оценил своего будущего соперника Тайсона Дижона, с которым выйдет в один ринг 20 февраля.

— Тайсон на минималках. Бои вообще не искал, это неинтересно. Все всё увидят на ринге.

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