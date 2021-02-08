Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

«Заранее заказали палату реанимации»: Фёдор Чудинов подерётся с подопечным Роя Джонса

Похоже, промоутер россиянина очень уверен в победе подопечного
Денис Акинин
КомментироватьОставить комментарий
Действующий обладатель чемпионского пояса WBA Gold Фёдор Чудинов проведёт свой поединок 20 февраля

Действующий обладатель чемпионского пояса WBA Gold Фёдор Чудинов проведёт свой поединок 20 февраля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боксёр Фёдор Чудинов готовится провести бой с боксёром, чьим тренером является легендарный Рой Джонс младший. Об этом сообщил промоутер Чудинова Владимир Хрюнов на пресс-конференции перед боксёрским шоу 20-го февраля.

Действующий обладатель чемпионского пояса WBA Gold Фёдор Чудинов проведёт свой поединок 20 февраля с Азиком Челембой. Это противостояние станет главным боем шоу «Короли ринга». Свой последний бой Чудинов провёл 11 сентября прошлого года. Тогда в соперниках у Фёдора был британец Умар Садик. Поединок закончился в последнем раунде, после чего в ринге появились представители скорой помощи, каталка и кислородная маска для британца. Чудинов отправил Садика в жёсткий нокаут.

Промоутер Владимир Хрюнов не забыл про этот эпизод и дал соответствующее наставление Чудинову на пресс-конференции перед боксёрским вечером: «Фёдор, действуй! Заранее заказали палату реанимации и реамобиль», — сказал Хрюнов.

Но главной новостью стало то, что предстоящего соперника Чудинова Азика Челембу к бою будет готовить легендарный боксёр Рой Джонс младший. Помимо этого, Челемба хорошо знаком с российскими бойцами. В его карьере были бои против россиян Максима Власова, Александра Кубича, Дмитрия Бивола и Сергея Ковалёва. Возможно, хорошая осведомлённость в российских бойцах станет дополнительным подспорьем для Челембы.

Бой Чудинов - Челемба пройдёт 20 февраля в московском «Вегас Сити Холле».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фёдор Чудинов перед защитой титула чемпиона: «Я не садюга, что мне постоянно бить кого-то надо»

Чемпион WBA Gold Фёдор Чудинов впервые встретился с соперником в ринге (подробности)

Спорт: БОКС