«Заранее заказали палату реанимации»: Фёдор Чудинов подерётся с подопечным Роя Джонса

Действующий обладатель чемпионского пояса WBA Gold Фёдор Чудинов проведёт свой поединок 20 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боксёр Фёдор Чудинов готовится провести бой с боксёром, чьим тренером является легендарный Рой Джонс младший. Об этом сообщил промоутер Чудинова Владимир Хрюнов на пресс-конференции перед боксёрским шоу 20-го февраля.

Действующий обладатель чемпионского пояса WBA Gold Фёдор Чудинов проведёт свой поединок 20 февраля с Азиком Челембой. Это противостояние станет главным боем шоу «Короли ринга». Свой последний бой Чудинов провёл 11 сентября прошлого года. Тогда в соперниках у Фёдора был британец Умар Садик. Поединок закончился в последнем раунде, после чего в ринге появились представители скорой помощи, каталка и кислородная маска для британца. Чудинов отправил Садика в жёсткий нокаут.

Промоутер Владимир Хрюнов не забыл про этот эпизод и дал соответствующее наставление Чудинову на пресс-конференции перед боксёрским вечером: «Фёдор, действуй! Заранее заказали палату реанимации и реамобиль», — сказал Хрюнов.

Но главной новостью стало то, что предстоящего соперника Чудинова Азика Челембу к бою будет готовить легендарный боксёр Рой Джонс младший. Помимо этого, Челемба хорошо знаком с российскими бойцами. В его карьере были бои против россиян Максима Власова, Александра Кубича, Дмитрия Бивола и Сергея Ковалёва. Возможно, хорошая осведомлённость в российских бойцах станет дополнительным подспорьем для Челембы.

Бой Чудинов - Челемба пройдёт 20 февраля в московском «Вегас Сити Холле».

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