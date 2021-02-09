Анекдоты: Говорят, инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, чувствуют себя не в своей тарелке

По оценкам экспертов, цены в российских магазинах уже преодолели отметку «Однако!» и приблизились к «Ни фига себе!».
* * *
Наконец-то наступил тот возраст, когда мой бунт уже никому не нужен и я сама при первых холодах надеваю шапку.
* * *
Моя суперспособность - из сотни тележек в супермаркете выбрать самую, блин, неуправляемую!
* * *
- Мам, пап, я хочу жить одна.
- Мы рады за тебя, дочка.
- Ваши вещи я уже собрала.
* * *
Дедушка очень сильно шаркал тапками и уже через два месяца не смог выбраться из образовавшейся в коридоре колеи.
* * *
- Почему на фармацевта нужно так долго учиться?
- Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами.
* * *
Плохо, если ребенок похож на соседа, особенно если сосед - ты.
* * *
Сначала сами дарят врачам бутылочку-другую в знак благодарности, а потом удивляются, что у врачей почерк неразборчивый!
* * *
- А ты можешь ориентироваться по звездам?
- Конечно.
- Научи!
- Это очень просто. Где звезды - там небо.
* * *
Счастье - это когда теща живет в деревне и у нее нет мобильника, интернета и денег на дорогу.
* * *
- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- С чем я тебя и поздравляю.
* * *
Рыбак-свидетель утверждал, что замеченный им преступник был четыре с половиной метра ростом и весом килограммов триста.
* * *
- Иди есть рыбный плов с огурцами!
- Ты же готовила суши!
- Ну мало ли что я готовила...
* * *
- Можно ли у нас прожить на одну пенсию?
- Можно, но это будет плохой день.
* * *
Моменты истории.
CCCР был обречен, как только в 1990 году километровая очередь от Мавзолея Ленина переместилась на Пушкинскую площадь к первому «Макдоналдсу».
* * *
Меня однажды оштрафовали за то, что я своей машиной перегородила выезд другим машинам.
И никто даже разбираться не стал, что другие машины были тоже мои.