Анекдоты: Говорят, инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, чувствуют себя не в своей тарелке

По оценкам экспертов, цены в российских магазинах уже преодолели отметку «Однако!» и приблизились к «Ни фига себе!».

* * *

Наконец-то наступил тот возраст, когда мой бунт уже никому не нужен и я сама при первых холодах надеваю шапку.

* * *

Моя суперспособность - из сотни тележек в супермаркете выбрать самую, блин, неуправляемую!

* * *

- Мам, пап, я хочу жить одна.

- Мы рады за тебя, дочка.

- Ваши вещи я уже собрала.

* * *

Дедушка очень сильно шаркал тапками и уже через два месяца не смог выбраться из образовавшейся в коридоре колеи.

* * *

- Почему на фармацевта нужно так долго учиться?

- Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами.

* * *

Плохо, если ребенок похож на соседа, особенно если сосед - ты.

* * *

Сначала сами дарят врачам бутылочку-другую в знак благодарности, а потом удивляются, что у врачей почерк неразборчивый!

* * *

- А ты можешь ориентироваться по звездам?

- Конечно.

- Научи!

- Это очень просто. Где звезды - там небо.

* * *

Счастье - это когда теща живет в деревне и у нее нет мобильника, интернета и денег на дорогу.

* * *

- Сегодня на ужин гречка.

- С чем?

- С чем я тебя и поздравляю.

* * *

Рыбак-свидетель утверждал, что замеченный им преступник был четыре с половиной метра ростом и весом килограммов триста.

* * *

- Иди есть рыбный плов с огурцами!

- Ты же готовила суши!

- Ну мало ли что я готовила...

* * *

- Можно ли у нас прожить на одну пенсию?

- Можно, но это будет плохой день.

* * *

Моменты истории.

CCCР был обречен, как только в 1990 году километровая очередь от Мавзолея Ленина переместилась на Пушкинскую площадь к первому «Макдоналдсу».

* * *

Меня однажды оштрафовали за то, что я своей машиной перегородила выезд другим машинам.

И никто даже разбираться не стал, что другие машины были тоже мои.