Михаил Кокляев о развитии карьеры: «Нам нужно смотреть на Запад. Вот главная цель русского человека»

В преддверии громкого шоу Михаил Кокляев ответил на вопросы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20 февраля в рамках шоу «Короли ринга» именитый российский штангист, пауэрлифтер и стронгмэн Михаил Кокляев проведёт бой по правилам бокса против блогера и бойца ММА Артёма Тарасова. Этот поединок должен стать соглавным боем вечера, а для Михаила — вторым в карьере. Дебют Кокляева состоялся в резонансном бою против Александра Емельяненко, который Кокляев проиграл.

Бой с Тарасовым обещает стать не менее громким. Блогер в разы меньше Михаила, но имеет больший опыт выступлений в ринге и октагон. Как бы то ни было, Кокляев настроен серьёзно, но подчёркивает, это будет всего лишь бой.

В преддверии громкого шоу Михаил Кокляев ответил на вопросы об Александре Емельяненко, противостоянии с Америкой и политике.

Об Александре Емельяненко:

Хотел бы я его сейчас найти? Это даже не ирония, это будет сарказм, потому что он проиграл последний раз Магомеду Исмаилову. Были мысли, но я считаю, что это будет клоунада и юношество — ходить, искать Сашу. Я тут уже пошутил: а существует ли вообще Саша Емельяненко? Никаких новостей о нём нет.

Я желаю ему, чтоб у него всё было хорошо. Это живой человек, который сейчас, может, что-то переживает, может, болеет. Я как христианин христианину хочу пожелать ему здоровья.

О политике:

Если я проиграю Тарасову, то — всё? Это в вашем мире может быть — всё. Для меня никогда так не бывает. Это вы можете ждать, когда вам пенсионный возраст ещё раз поднимут. На моей планете нет понятия «стоп». На моей планете есть понятия «встал, отряхнулся, пошёл дальше».

Что об этом сейчас говорить? Всё, что я могу сейчас изменить в стране, это изменить себя. В сторону труда, самообразования. Элементарно сохранить в себе нравственность, подавать пример своим детям, другим детям. Хочется дать веру, что не всё в этой жизни за деньги, не всё в пустую. Мы сами являемся отражением всего, что нас окружает.

О дальнейшем развитии карьеры:

Бой с Тарасовым — реабилитация для того, чтоб на меня обратили внимания с Запада. Мой дальнейший план — бой с иностранными бойцами. С нашими нет той злости, гнева и лихого слова. У меня мало желания драться с нашими русскими ребятами. Сейчас — это технология, чтоб на меня обратили внимание с Запада. Пускай я проиграю по очкам, но выдержу все четыре раунда, дорожка в поп-бокс была бы немножко приоткрыта.

Зачем мне встречаться с Тайсоном? Планы и запросы гораздо скромнее. Я бы хотел выступить с одним из силачей Соединённых Штатов. Вот на этом можно собрать. Очень много популярных там, которых мы здесь мало знаем, но знают ребята из силовых видов спорта. Если всё это также покажет РЕН ТВ, посмотрят: «Ага, наконец-то, Россия - США». Драться со своими? Мы просто тут перебьём друг друга. Здесь у нас просто размахнись рука, развернись плечо. Нам нужно смотреть на Запад. Вот главная цель русского человека, раз уж у нас так получилось, что нас лбами сталкивают. С чего начинается Родина я, слава Богу, помню.

О вовлечении других силачей в бокс

Я не могу ничего говорить про Кирилла Сарычева и Андрея Маланичева. Ещё три года назад я сам про себя ничего не мог сказать. А кривая вывела в зал бокса. Но уже появились тяжеловесы, которые весят за 120 килограмм, и маленькая очередь уже выстраивается. Молодческий пример заразительный. Бог его знает, может промоушен Хрюнова или РЕН ТВ запустит отдельный проект: все, кто за 120кг.

О популярности бокса:

Огромную работу проделала Федерация бокса во главе с Умаром Кремлёвым. Открываются новые залы. Качалка в Одинцово, куда я ходил, сейчас разделилась на качалку и на зону бокса, там поставили ринг.

Наша история с Александром Емельяненко дала какую-то часть популяризации, пускай 0,01%. По крайней мере, сразу после бокса я получил от Умара Кремлёва благодарственное сообщение. Он написал: «Спасибо, за развитие бокса в России».

Работа команды приносит этот добрый ажиотаж.

О смешанных единоборствах:

При всём уважении к ММА, их стало очень много. И это хорошо, я не говорю, что это плохо. Просто на фоне этого бокс занял свою чёткую нишу. Он даже в сегодняшней ситуации выгодней выглядит. Бокс более демократичен, чем ММА. Люди посмотрели и пошли туда, где всё более узаконено. Лучше пускай будет нокаут, чем сломанная нога. Это лично моё диванное мнение.

О возможном проигрыше Тарасову:

Надо будет продолжать. Сильный человек не тот, у которого всё хорошо, а у которого всё хорошо несмотря ни на что.

Напомню случай из своего детства: помните, были моменты, когда нельзя было зайти в чужой двор? К тебе могли подойти «хозяева» этого двора и на тебе нажиться. Может, ещё и «леща» дать. Вот один такой человек проходил мимо нашего дворе. Мы, люмпены и д’Артаньяны, его побили. Он отбился, отбежал и пальчиком на всех показал. Я до сих пор помню его улыбку. Он не проиграл тогда. Человек, который встал, отряхнулся и пошёл, имеет для меня больший авторитет, чем тот, кто победил. Победа, конечно, хорошо, но медные трубы ещё никто не проходил.

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