Борис Титов: О льготной ипотеке, выборах в Госдуму, виноделии и личном общении с президентом

Приводим самые яркие цитаты из интервью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Борис Титов был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей еще в середине 2012 года. И с тех пор активно отстаивает интересы бизнеса в России. В частности, ратовал за амнистию тем предпринимателям, которые сбежали за границу из-за наездов силовиков, но хотят вернуться. Кроме того, он давно продвигает идеологию «Экономики роста», предлагает поставить в приоритет развитие несырьевого сектора и резко снизить налоги для таких компаний. Приводим самые яркие цитаты из его интервью на Радио «Комсомольская правда».

ОБ ОТМЕНЕ ИП

«Отменять ИП контрпродуктивно и даже преступно. Потому что сегодня ИП – это больше 3 миллионов человек, которые выживают и еле-еле сводят концы с концами, но хоть как-то поддерживают бизнес и предпринимательскую инициативу в стране. Живут сами, обеспечивают себя и своих работников. А самое главное, выполняют очень важную социальную функцию для страны – производят и продают те самые доступные товары и услуги, которые так необходимы в условиях кризиса, при падающем спросе населения, когда люди живут все хуже и хуже».

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«ИП финансово, и юридически объединяет человека с его бизнесом. Поэтому у него могут забрать и дом, и машину, и все, что есть у него и его семьи. Например, кто ожидал пандемии? Ты набрал обязательств по поставкам и продаже цветов. Заключил долгосрочный контракт. А тут пандемия. Не до цветов народу. И что происходит? Если это ООО, оно отвечает ларьком, который как актив зарегистрирован на этом ООО. Если это индивидуальный предприниматель, у него отнимут и дом, и квартиру, и машину. Все, что у него есть как у частного лица. После этого он не то что бизнесом, а жить нормально уже не сможет.

Эта проблема статуса ИП существует. Но ее надо ликвидировать не какими-то указами сверху, а созданием более выгодных условий в другой организационно-правовой форме (ООО). Надо создать такие условия в ООО, чтобы людям было выгодно самим перерегистрироваться и снять с себя эти угрозы. Ни в коем случае не насилием, а только добровольно. Вся мировая рыночная система построена на лимитированной ответственности бизнесменов. Потому что бизнесмен несет дополнительные риски по сравнению с обычными людьми».

О ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ

«Банк России видит растущие цены на рынке и видит нарастающий пузырь, некий перегрев рынка. Но надо смотреть в причины, а не только в следствие. А причинами этого перегрева, как мы считаем, является не то, что спрос увеличился, а то, что этому увеличивающемуся спросу не соответствует рост предложений, то есть строительство. Строить сегодня сложно. Есть объективные препятствия для развития строительства квадратных метров. Мы заложили 120 млн. на нацпроект, но это далеко от достижения. Сегодня там чуть больше 80 млн. строится. Почему? Прежде всего, потому, что мы реформировали регулирование строительства, запретили вот эти счета дольщиков, которые собирали строители.

Может быть, и правильно это сделали. Рисков стало меньше. С другой стороны, не до конца продумали схему проектного финансирования. Дело в том, что эскроу-счета подразумевают то, что банки должны кредитовать девелоперов под строительство. Но здесь огромные проблемы. Банки с удовольствием кредитуют московские стройки. Тут все давно налажено. А вот в регионах это огромная проблема. И застройщики не такие доброкачественные и кредитоспособные, с точки зрения банков. И те объемы обеспечения, которые они требуют, приводят к тому, что сегодня огромное количество девелоперов уходит с рынков. В 800 российских городах не строится ничего.

Сегодня надо не отменять реформу, а менять парадигму, концепцию, которая работает по финансированию девелоперов. И прежде всего – региональных девелоперов. И тогда не будет никакого пузыря. Этот пузырь сдуется мгновенно. Людям нужны квартиры. Сегодня у нас обеспеченность жильем – самая низкая в Европе. Мы должны максимально сконцентрировать наши экономические ресурсы, чтобы стимулировать строительство как можно больше».

О БЕССМЫСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СТРОИТЕЛЯМ

«Строительство влияет на всю остальную экономику. Это та отрасль, которая имеет наибольший мультипликативный эффект. Каждый рубль, вложенный в строительство, дает 6 дополнительных рублей, вложенных во всю периферию стройки. Это дает толчок развитию экономики. Поэтому надо сегодня не повышать ставку по ипотеке. Мы вообще предлагали 2,5 % сделать ставку, субсидируемую. Сегодня надо всячески стимулировать рост строительства. В том числе, за счет отмены многих бессмысленных требований.

Если убрать половину требований, который сейчас предъявляются к строителям. то дома не станут рушиться, а жилье станет значительно дешевле, я вас уверяю. Потому что сегодня явно избыточные требования существуют. Нельзя, конечно, жертвовать качеством стройки, но разумные люди должны посмотреть на то, что сегодня действительно требуется, а что можно убрать. Потому что все эти требования и СНИПы составлялись людьми, которым надо было максимально обезопасить одно свое место. Поэтому там есть, что сокращать».

Бизнес-омбудсмен дал большое интервью на Радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ

О РАБОТЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЕ

«Команда, которая сегодня пришла в правительство, очень мощная. Причем я говорю не только о премьере и министрах, а, прежде всего, об аппарате правительства, которым руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко. Это технари, очень жесткие управленцы, которым намного больше удается, чем даже в некоторых министерствах. Они поставили на очень жесткий регламент работу по регуляторной гильотине, работу всех многочисленных рабочих групп по зонам регулирования. И многие добились серьезного продвижения.

Допустим, МЧС и пожарная безопасность - сегодня практически решенный вопрос. Сильно продвинулись с ресторанами. Вот сколько было привлечения массового внимания к тому, что есть проблема, так же практически незаметно прошло и то, что эти проблемы во многом ликвидированы. Новый Санпин значительно лучше, чем раньше. Он решает все старые закостенелые проблемы, когда надо было яйцебитню в каждом ресторане иметь.

Вместе с тем, есть группы, которые завязли в огромном пласте этих требований. Например, Ростехнадзор регулирует все отрасли нашей экономики по поводу того, какой винт куда закручивается, какие должны металлы использоваться в каких изделиях. Это огромный пласт регулирования, который очень сложно поднять. Но и тут, надо сказать, процесс продвигается. Из всех команд, которые были, я думаю, что это самая эффективная команда».

О МАРКИРОВКЕ И ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ

«Цель государства понятная. Есть много нечестного товара. Есть много тех, кто пытается на этом деле выиграть себе дополнительные доходы и не соблюдать требования к качеству товара. Государство вводит все новые и новые системы регулирования, которые должны обеспечить чистоту рынка. Но вводит она это почему-то за счет предпринимателей, хотя это цель чисто государственная. Пытается переложить стоимость этого введения на людей. Я думаю, что мы понимаем, что избежать этого невозможно. И государство приняло это решение. Но сегодня надо всячески сделать его наиболее безвредным для бизнеса. Чтобы маркировка не принесла вреда.

У нашего потребителя карманы не беспредельные. Не резиновые. Покупатель может оплачивать только то, что он может оплачивать. Поэтому сегодня движение в эту сторону (к маркировке всего и вся. – Ред.) приводит не к тому, что бизнес все переложит на покупателя. Потребители просто перестанут покупать по таким ценам. Это скорее приводит к тому, что бизнесы сворачиваются. И мы становимся еще менее конкурентны перед импортом».

Борис Титов был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей еще в середине 2012 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ВИНОДЕЛИИ И ИНТЕРЕСЕ ПРЕЗИДЕНТА

«Виноделие, как сказал Владимир Путин, очень привлекательная с точки зрения занятия отрасль. Это не только бизнес, но и огромное удовольствие. Поэтому сегодня очень много растет новых виноделен. И многие из них мирового уровня. Они производят вино, может быть, не высшего мирового класса. Но мы уже точно производим на уровне Чили или вторых вин Франции точно. Вся структура виноделия развивается очень быстро и хорошо. И то, что Путин выбрал эту сферу в качестве будущей профессии, для нас большая честь».

О ЛИЧНОМ ОБЩЕНИИ С ПУТИНЫМ

«Если можно назвать личным общением его приезд в Абрау-Дюрсо, по-моему, в 2014 году. Может быть, именно тогда они проникся темой виноделия. И потом сильно помог в продвижении закона и изменения структуры виноделия. После экскурсии по заводу мы попробовали разные виды наших шампанских. И он сказал: «А давайте прогуляемся по парку». И, конечно, надо было видеть удивление людей, которые там гуляли: «Ой, это же Путин». Меня чуть не прокляли охранники. Хотя это была не моя инициатива, а самого Владимира Владимировича. В общем, все обошлось нормально. Более того, у нас там есть прогулочный катер. мы подошли к нему и Путин спрашивает: «Ребята, прокатите?» А они копались в двигателе, поднимают голову и спрашивают: «А деньги есть?» Он опешил немного. Я начал шарить по карманам. В общем, нашли несколько сот рублей. И теперь эти ребята самые популярные люди в Абрау-Дюрсо, потому что прокатили на катере Путина».

О ПОМОЩИ БИЗНЕСУ И БЮРОКРАТИИ

«Я не вхожу в администрацию президента. У нас отдельный госорган и мой аппарат при Общественной палате. Формально я правозащитник, стою с другой стороны от государства, хотя зарплату мне платит оно. В этом смысле я докладываю напрямую президенту все проблемы бизнеса. Каждый год я оформляю доклад, но взаимодействие происходит в постоянном режиме. И кое-что все-таки удалось улучшить. Например, стало меньше людей, которых сажают в СИЗО. Это реально так. Больше находятся на домашнем аресте. Хотя мы продолжаем ратовать за залог как основную меру пресечения для бизнесменов. Путин несколько раз подтверждал, что он за залог. Но просто есть президент, а есть огромная бюрократия, в том числе правоохранительная, которая на каждое это заключение пишет отрицательные ответы. И здесь надо преодолевать очень серьезное сопротивление каждый раз, когда мы пытаемся что-то в этом смысле сделать. Тем не менее процесс понемножку идет».

ПРО ПАРТИЮ РОСТА

«Сегодня среди тех, кто есть в Госдуме, никто не понимает, что такое развитие бизнеса для страны. Чтобы остаться в Госдуме, они могут совершенно спокойно пожертвовать экономикой. Для них, прежде всего, нужна социальная повестка – чистый популизм. Что нужно бороться с капиталистами, раздавать больше денег, а всю собственность сделать государственной. Если в Госдуме появится 10 - 15 человек, которые будут думать по-другому и которым не будут указывать, что говорить и что делать, а они будут честно высказывать свою точку зрения, они, по крайней мере, будут обозначать новый вектор и он будет заставлять власть все больше сдвигаться в эту сторону».

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