Первая попытка вернуть квартиры семье Алексея Баталова не удалась

Наталья Дрожжина будет принудительно расторгать договор ренты и возвращать Баталовым имущество Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце прошлого года стало известно, что Наталья Дрожжина будет принудительно расторгать договор ренты и возвращать Баталовым имущество. Речь идет об 1/3 четырехкомнатной квартиры в доме по улице Серафимовича, о так называемой мастерской Баталова в этом же доме и о квартире в 1-м Самотечном переулке, то есть о трех объектах недвижимости, которые по договорам ренты перешли от Марии Баталовой к Наталье Дрожжиной.

- Да, действительно в суд поступило требование о расторжении трех договоров, - подтвердила адвокат Баталовых Юлия Антонова. – Но мы не согласны с исковыми требованиями. Если мы их признаем, значит автоматически признаем договоры ренты действительными. Мы же настаиваем на том, что расторгнуть можно тот договор, который заключался в законном порядке. В случае с Баталовыми все три договора ренты были заключены с нарушением правопорядка. Нотариус Дмитрий Бублий на сделку не выезжал. Доказательства этому находятся в уголовном деле. То, что он не приезжал, подтверждают Гитана Аркадьевна, Мария Баталова, несколько свидетелей. До августа прошлого года Баталовы вообще не знали, что с ними заключены договоры ренты. Сегодня мы познакомились с исковыми требования Натальи Дрожжиной и сообщили о своем несогласии.

Следующее заседание суда назначено на 3 марта. Напомним, 25 октября правоохранительные органы задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Но на следующий день Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство об аресте обвиняемых и назначил им запрет определенных действий. Согласно материалам уголовного дела, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, квартиры в 1-м Самотечном переулке и крупной суммы денег. Они признаны потерпевшими по делу. На имущество наложен арест.

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