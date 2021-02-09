Вопрос дня: Сколько нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка совместно с «Рамблером» провели любопытный опрос: сколько россиянам нужно денег на безбедную старость? Разброс мнений о накоплениях, которые хорошо бы набрать к выходу на пенсию, оказался таким — от 5 миллионов рублей до минимум 10 миллионов долларов.

В связи с этим - наш сегодняшний вопрос дня: Сколько нужно человеку, чтобы достойно встретить старость?

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ запаса:

- Для счастливой старости нужны не столько деньги, сколько уверенность в завтрашнем дне. Что твои накопления не испарятся. И что привычная жизнь с нормальной квартирой, дачей и машиной не покатится под откос и ты вдруг всего этого не лишишься в какой-нибудь «черный вторник».

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- К старости надо готовиться, чтобы и домик, и семья на подходе к ней уже обустроены были. Если бы каждый выходящий у нас на пенсию имел «личный пенсионный фонд» миллионов в пять, то человек чувствовал бы себя уверенно. Хотя бы в том смысле, что сможет содержать то, что нажил. У нас разница между зарплатой половины населения и пенсией - 15 - 20 тысяч. Умножьте на 10 лет - это и будет минимум того, что нужно «к старости».

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- В идеале - полмиллиона рублей в месяц, чтобы жить и дышать полной грудью. Я уже посчитал свою будущую пенсию по формуле Пенсионного фонда, у меня и полсотни тысяч не вышло. Понятно, что я рассчитываю не на помощь государства, которое дает возможность не умереть с голоду, а на свои многолетние усилия.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Все зависит от внутреннего состояния. Я общалась с великим артистом Лановым - у него не было ощущения 80-летнего старика, он бурлил желаниями и планами. Я видела 80-летних москвичей, которые в парках танцевали... Но с учетом услуг платной медицины, особенно стоматологии, пожилому активному человеку в столице нужен, думаю, миллион рублей в год.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Чтобы покупать не только продукты и одежду-обувь, но и на досуг тратить, пожалуй, понадобится около 50 тысяч в месяц.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых и луковых культур НИИ риса:

- Машинка старенькая на ходу - слава богу. Участок под дом купил - надеюсь построиться. Как чернобылец, я уже пенсионер, но работаю. Дети на другом краю земли - общаемся по интернету. Счастливым человеком я встречаю старость? Наверное.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Есть же расчеты международных организаций - на пенсии человек должен получать не менее 60% от своего заработка. То есть получал 50 тысяч, должен иметь пенсию 30 тысяч. На эти деньги за пределами столиц можно жить, но уже нельзя, например, путешествовать. Я хочу быть долгожителем и представляю, что, путешествуя по миру, как немцы или британцы, все свои запасы истрачу быстро, не хватит не то что до 100 лет, а и до 80...