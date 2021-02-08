«Это космические суммы»: переболевший коронавирусом Баста из своих денег содержит 450 сотрудников

Рэпер Баста появился одним из первых Фото: Михаил ФРОЛОВ

На светской премьере семейной комедии «Родные» рэпер Баста появился одним из первых. На больших экранах страны фильм стартует 11 февраля, а в столичном киноцентре «Октябрь» гости смогли увидеть его на три дня раньше.

- Мне о «Родных» ещё раньше рассказывал Сергей Бурунов (исполнитель главной роли. - Ред.), поэтому очень любопытно посмотреть, - признался артист на красной дорожке.

- Слоган фильма: «Празднуем жизнь». У вас есть ощущение, что после коронавирусной спячки мы уже близки к этому? - поинтересовалась «КП» у Басты.

- 100 процентов. Сейчас мы наконец потихоньку возвращаемся к жизни. Не смотрите, что я такой уставший - только после спортзала. Сегодня занимался боксом, это тяжеловато. А в целом, конечно, я жду, когда уже закончатся все эти ограничения. Я надеюсь, что получится как-то облегчить судьбу бизнеса, в котором занято большое количество сотрудников. Например, у меня 450 человек работает, и за этот год мы ни одного не уволили (основной бизнес рэпера - лейбл «Газгольдер», который организует концерты и продвигает молодых артистов. - Ред.). Я всегда говорю, что у меня собрался золотой состав и мы бережём каждого. Финансовые потери, конечно, серьезные. Не подумайте, что я жалуюсь, но хочется, чтобы уже наконец стало полегче.

- Вы в эпоху онлайна открыли для себя новые возможности заработка?

- Да никаких возможностей, ни хрена не было открыто. Пришлось тратить все, что было накоплено, в том числе покрывать из личных средств.

- Платите зарплату сотрудникам из своих денег?

- Ну конечно. А кто бы за меня это сделал? Да, это космические суммы. Пришлось начинать все сначала. Но ещё раз повторю: я не жалуюсь, это жизнь. Сейчас начнём работать и нормально зарабатывать. Знаете, я ведь пожилой человек, за свою жизнь столько кризисов пережил: в девяностые, нулевые, десятые... Поэтому я спокоен.

- Коронакризис не стал самым страшным?

- Да нет, конечно. У меня вообще нет страха. Я верю, что деньги всегда можно заработать, найти способы.

- Ваши семейные отношения не пострадали в пандемию? В творческой среде столько разводов...

- Разводов? Развод - это не самое страшное. Страшно умереть. Но у меня все хорошо, моя супруга - золотой человек. Я понимал, что грядёт непростой период, но не зацикливался на этом. Свободное время старался компенсировать делами, на которые раньше не находил времени и желания. Выучил английский, занялся спортом, начал писать музыку для фильмов.

- А как спасаетесь от коронавируса?

- Я переболел и даже сделал себе прививку. Правда, укололся только один раз. Второй, сказали, не нужен из-за достаточного количества антител.

- Многих звёзд, рассказывающих о прививке, хейтят в соцсетях...

- Я не хочу никого агитировать, это только мой выбор, потому что я не хочу болеть и заражать окружающих. Остальные пусть думают сами. Я даже к ковид-диссидентам отношусь спокойно.

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