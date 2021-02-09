Мария Максакова заголосила в ответ на упреки

Мария Максакова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова продолжает делиться деталями своей личной жизни. На этот раз певица обнародовала скандальные детали о своей знаменитой маме Людмиле Максаковой. В какой-то момент исполнительница даже расплакалась от обиды, обсуждая перипетии в семье. Однако гости шоу жалеть артистку не стали. Напротив, они распекли 43-летнюю певицу за плохое отношение к родительнице.

Мария Максакова вновь стала участницей съемок на Первом канале. В студии "Пусть говорят" оперная певица возмутила своим поведением присутствующих экспертов. В программе речь шла о взаимоотношениях Людмилы Максаковой со своими внуками.

Так, Мария уверена, что ее родительница предвзято относится к самому младшему - Ивану. Неоднократно она высылала родительнице видео с мальчиком, но та и слышать о нем ничего не хочет. "Видите ли, я слишком давлю на нее этими видео и сообщениями о внуке. Она считает, что вот старшие дети - это родня, а младший - бастард. Хотя я больше всего мечтаю, чтобы у Ванечки была полная счастливая семья", - зарыдала Максакова.

В настоящее время третий ребенок певицы находится с няней в Киеве. Максакова старается сделать все, чтобы он получил отличное воспитание и образование.

В ответ криминалист Галина Запорожцева заметила, что конфликт с матерью является показательным. Она посоветовала Марии как можно быстрее примириться с родительницей.

Максакова на передаче "Пусть говорят". Фото: Первый канал

Эти слова буквально вывели певицу из себя. Сначала она заявила, что Запорожцева похожа на настоятельницу женского монастыря, а затем попыталась перекричать оппонента. Когда же ей это не удалось, Максакова заголосила оперным голосом, заглушив всех собеседников разом.

Поведение гостьи возмутило телеведущего Дмитрия Борисова, который старался дать высказаться всем гостям шоу. "Мария, это запрещенный прием. И это еще раз возвращает нас к вопросу о психолого-психиатрической экспертизе", - заявил он.

В свою очередь, Запорожцева резюмировала: "Стрекоза, выйди и спой".