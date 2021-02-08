Единственный дом - и тот аварийный: Многодетную мать на Ямале выселяют на улицу с четырьмя детьми

Семью выкинули их всех программ и лишили всех льгот потому, что чиновники хитрым образом подсчитали - доход семьи на 300 (!) рублей выше необходимого минимума Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В Ноябрьске сейчас трещат морозы. Заполярье! Но это не смущает местных чиновников, когда они грозятся семье отключением отопления, чтобы выжить из собственного дома на улицу.

Скандал, который разгорелся в Ямало-Ненецком Автономном Округе уже вышел за его пределы и разлетелся по всей России. Город Ноябрьск - известное место на карте России и мира. В ЯНАО 15% запасов всего мирового газа. Плюс нефть. А людей живет в этих суровых по климату местах всего полмиллиона. На весь край. Потому и выходит, что бюджет крупнейшего в регионе города Ноябрьск в 4,5 раза больше, чем к примеру густонаселенного южного Ставрополя. Казалось бы, жители Ноябрьска должны купаться в роскоши, как в Арабских Эмиратах. По крайней мере, по заявлениям властей это так. Национальный проект «Демография» в ЯНАО стоит 12 млрд рублей и направлен, если верить документам, на обеспечение жильем и материальную поддержку всех многодетных.

Но, похоже, история матери-одиночки Анастасии Морозовой живой пример обратному. Год она и ее четверо маленьких детей (возраста от 1,5 до 8 лет) живут в аварийном, давно расселенном доме по соседству с бомжами и наркоманами. Семью выкинули их всех программ и лишили всех льгот потому, что чиновники хитрым образом подсчитали - доход семьи на 300 (!) рублей выше необходимого минимума.

ГОД С БОМЖАМИ В РАССЕЛЕННОМ ДОМЕ

35-летняя Анастасия Морозова боится открывать дверь, ведь все эти ее новые маргинальные соседи, облюбовавшие заброшенные квартиры, рвутся к ней в дом. Она боится ложиться спать, опасаясь пожара. Или отопления отключат — чиновники давно грозят это сделать.

- Жить в аварийном, расселенном доме, это ужас. В любой момент кто-нибудь придет и выкрутит трубу, чтобы сдать на металлолом и случится потоп. Или бомж заснет пьяный с сигаретой, случится пожар, - рассуждает Настя. - А у меня дети, младшему всего год и четыре месяца.

Переселиться Насте отсюда совершенно некуда.

- Когда пошли разговоры о том, что наш дом идет под снос, я пошла в Департамент имущественных отношений узнать, что мне делать. Квартира, в которой я живу по документам, принадлежала не только мне, но и маме с сестрой. Но они тут давно не живут, вообще переехали в Белоруссию. В Департаменте мне посоветовали оформить все на себя и как многодетной встать на очередь на улучшение жилищных условий. А потом сказали: нужно съехать. Им важно было чтобы съехала куда-то, мне лично обещали, мол, как только оформлю доли, сразу дадут квартиру. Обманули. Пока я ждала и оформляла документы, оказывается Департамент подал на меня в суд о выселении, а передачу прав собственности от мамы и сестры отказался признавать. А потом вообще приплюсовал к доходам семьи пенсию моей старенькой мамы. Таким образом мы из малоимущих превратились в семью с достатком — вместе с пенсией доход аж на 300 рублей (!) превышает минимум.

Анастасия и ее четверо маленьких детей живут в аварийном, давно расселенном доме Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В итоге Настю не только не стали ставить в очередь на получение жилья многодетным, но еще и лишили всех льгот и пособий. Что для неработающей женщины с детьми на руках оказалось фатальным. Ну, а дальше по классике — намекнули, что семьей уже интересуются органы опеки. Почему, мол, дети, живут в таком положении. Надо бы их изъять, пока родители не решат все проблемы.

- Получается, они меня просто обманули и все! И пока я по их совету занималась одним, они делали против меня совсем другое. По решению суда я обязана освободить аварийное помещение и выехать в никуда и все, на что имею право — компенсация за квартиру исходя из стоимости БТИ, да и то, не я, а собственники долей, мои родственники. Это копейки, на которые ничего не купишь. Про суд я узнала только уже когда решение было принято. Я обратилась в апелляцию, чтобы оспорить всю эту несправедливость. Но пока идет дело, меня уже всеми силами пытаются выселить. Наша семья одна в доме осталась.

Переселиться Насте отсюда совершенно некуда Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«КУДА СТОЛЬКО НАРОЖАЛА»

Поняв, что скоро окажется на улице, Настя обратилась во все возможные организации и к журналистам. Делом заинтересовались правозащитники. Были написаны коллективные обращения губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, депутатам Госдумы и в надзорные органы. По крайней мере пока удалось добиться хотя бы того, что по инициативе прокуратуры выселение временно приостановили.

- После этого чего только про меня в местных СМИ не писали. И что я получила, оказывается, какую-то крупную денежную выплату. И что мне не раз предлагали жилье взамен аварийного. А что пишут люди в интернете под этими статьями? «Да зачем столько нарожала? Вот сама и разбирайся», «надоели эти многодетные», «а папаша где? Детей они ради квартиры родили».

А на комментарии эти в соцсетях активно отвечает тот самый Департамент имущественных отношений города, подогревая страсти.

- Да, громкие заголовки утверждают, что вы якобы получали от города какие-то деньги…

- Мы сейчас обжалуем решение суда, какие же могут быть выплаты? Пусть предоставят чеки, либо доказательства перечисления денег. Конечно же, не представят. Их нет. Но, та ситуация, где я год обиваю пороги в поиске законного решения нашей беды, а на меня выливают тонны грязи, конечно, поражает. Все же однозначно: мы с детьми вынуждены жить в аварийном доме не от хорошей жизни, вынуждены доказывать свою правоту всеми доступными способами...

Настю не только не стали ставить в очередь на получение жилья многодетным, но еще и лишили всех льгот и пособий Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Вам предлагали дорогое жилье и вы отказались?

- Нам предложили комнату в общежитии непотребного состояния, площадью 37 квадратных метров, красиво названную «студией». Вот только предыдущие собственники от нее отказались, потому что она мало отличается от нашего текущего аварийного жилья. Как туда можно переехать с детьми? Мы не богаты, но это не значит, что с нами можно обращаться как с людьми второго сорта. И пусть у нас нет космических зарплат и каких-то серьезных связей, но у нас хорошие, добрые и простые люди на Ямале, которые прекрасно видят что происходит и, поверьте, они не будут в стороне стоять.

- Говорят, что у вас развод фиктивный.

- Послушайте, у нас хорошие отношения с бывшим мужем, он отец моих детей. Так и должно быть. И когда в нашем доме, где мы остались одни, обитают бомжи в расселенных квартирах и каждый вечер появляются охотники за металлом, я прошу его приехать и переночевать в детской комнате с детьми. Потому что страшно. Нужно совсем совесть потерять, чтобы это переворачивать. Над мужем коллеги подшучивают, с легкой подачи наших журналистов называю его "газпромовцем", а он охранник. В 16 лет врачи убеждали меня, что рожать - это большой риск для моей жизни, несмотря на это я стала мамой прекрасных малышей. Я пытаюсь найти выход для них и для себя. Чиновники, введя меня в заблуждение, создали условия для нарушения прав моей семьи. Ощущение такое, что они хотят усугубить конфликт и намеренно его обостряют.

Отчаявшись ждать положенного жилья и получив правозащитную поддержку, Морозова пошла на прием непосредственно к мэру Ноябрьска, Алексею Романову. Мэр сказал, что у него у самого 4 детей и пообещал взять дело под свой контроль, предоставить временное жилье и помочь с переездом.

- Но на следующий день на суде юрист администрации Ноябрьска предложил нам коммерческий найм под предлогом опасности проживания в аварийном доме для моих детей, - рассказывает Анастасия. - То есть, предложили снять жилье, несмотря на обещание мэра найти нам варианты квартиры от города. Если бы я могла снять квартиру, то давно бы уже это сделала.

И пока на Ямале крепчают морозы, семья Морозовых так и живет фактически на улице, заплутав в бюрократическом болоте. Вот тебе и вся «Демография».

КОММЕНТАРИЙ ПРАВОЗАЩИТНИКА

Екатерина Рейферт:

- К сожалению, власть еще не научилась адекватно реагировать на беды граждан. Вместо того, чтобы оперативно извиниться и решить проблему, чиновники из Департамента имущественных отношений буквально подставили мэра города. А ведь он обещал помочь и уже начал оказывать содействие. Морозову поддержали и члены СПЧ, и правозащитники, и журналисты федеральных изданий, и множество людей в соцсетях.

Департамент вежливо предложил Анастасии и ее детям временное жилье в коммерческий найм. Квартира принадлежит Департаменту, то есть Морозова будет снимать у них. Таким образом исчезнет вопиющая ситуация с проживанием семьи в аварийном доме, но Морозовы в этой съемной квартире скорее всего будут ждать своего жилья годами.

Детям Анастасии от 1,5 до 8 лет Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Таких семей, по вроде бы официальной схеме поставленных в длинную очередь ожидания и переведенных на коммерческий найм, на Ямале оказалось много и мы готовим коллективный иск. Общественность интересуется, как, собственно, получилось, что в богатейшем регионе нет ресурсов для расселения людей из аварийного жилья, почему местная пресса агрессивно реагирует на законные требования пострадавших и почему во всем этом в ручном режиме приходится разбираться мэру и губернатору.

Адвокат Анастасии Морозовой Дмитрий Романов:

- Мы совместно с коллегами из Москвы оказываем правовую помощь Анастасии и ее детям. По нашим данным, Морозова не единственная пострадавшая от действий, а точнее бездействий чиновников в Ноябрьске. На наш взгляд, следует действовать сообща, путём подачи коллективного иска в суд. Кроме того, рекомендуем пострадавшим инициировать доследственную проверку злоупотребления чиновниками должностными полномочиями.

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