«Утерла нос молодым»: 56-летняя Маша Распутина показала подтянутое тело в мини-бикини

Маша Распутина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда 90-х Маша Распутина и сегодня собирает армию поклонников, которые активно следят за ее жизнью в соцсетях. На своей страничке в Инстаграме исполнительница хита «Я родилась в Сибири» неожиданно поделилась смелым видео, в котором она позирует в миниатюрном бикини. В ролике Маша выходит из ванной, демонстрируя загорелую подтянутую фигуру. Певица не указала место, где было снято видео, но, похоже, она сейчас отдыхает в Дубаи. Судя по интерьеру ванной, Распутина остановилась в одном из лучших отелей Эмиратов – пятизвездочном «Burj Al Arab» (его еще называют «Парус»).

- Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо, – подписала ролик артистка.

В Инстаграме маша поделилась видеороликом, в котором позирует в бикини. Фото: кадр видео.

Поклонники отметили, что 56-летняя Распутина в отличной форме. «Хороша Маша», «Фигура — класс», «Стройная такая», «Утерла нос молодым», - забросали ее комплиментами в комментариях.

Распутина не скрывает, что не раз делала пластику: певица увеличила грудь, изменила черты лица и сделала губы более пухлыми. Как рассказывала артистка, она много лет придерживается строгой диеты и почти не ест мясо, а также постоянно выводит шлаки из организма. Маша любит париться в русской бане, а всем видам отдыха предпочитает отпуск на море. Вместе с мужем Виктором Захаровым она часто отдыхает в Дубаи —это ее любимый курорт. Певица не экономит на косметических процедурах и считает, что в борьбе за молодость и красоту все средства хороши.

. Судя по интерьеру ванной, Распутина остановилась в одном из лучших отелей Дубаи – пятизвездочном «Burj Al Arab». Фото: кадр видео.

Напомним, за бизнесмена Виктора Захарова артистка вышла замуж в 1999 году, супруги воспитывают дочь Марию. От первого брака у Маши есть дочь Лидия - ее артистка родила от первого мужа Владимира Ермакова. В 2017 году он скончался за кулисами во время ток-шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, у 73-летнего мужчины не выдержало сердце. Экс-супруг звезды кочевал из студии в студию, рассказывая, каким проблемным был его брак с Машей, и как она не заботилась об их дочери.

Несколько лет назад у Лидии обнаружили проблемы с психикой, ее поместили в психиатрическую лечебницу. Распутина купила наследнице жилье в Москве, но, когда девушка лечилась в клинике, Владимир Ермаков выписал Лиду из квартиры, а недвижимость вскоре продал.

Младшая дочь артистки Маша выросла настоящей красавицей. Иногда певица делится ее снимками в Инстаграме. 20-летняя Мария Захарова учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью» и собирается стать журналистом. Маша Распутина гордится выбором дочери и довольна тем, что ее наследница не стала делать карьеру в шоу-бизнесе.