Монеточка с Ириной Пеговой спели дуэтом блатной хит

Монеточка с Ириной Пеговой спели дуэтом.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Прошлый год для 22-летней уральской звезды Лизы Монеточки (она же - Елизавета Гырдымова) выдался богатым на события: под занавес 2020-ого певица вышла замуж за своего саунд-продюсера Виктора Исаева и дебютировала в кино. Комедию «Родные» с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в главных ролях зрители смогут увидеть на больших экранах с 11 февраля. А Монеточка вместе с гостями светской премьеры в киноцентре «Октябрь» оценила ее чуть раньше - вечером 8 февраля.
- Не нахваливайте, чтобы не сглазить, - повторяла певица репортёрам на красной дорожке. - Я ещё сама не видела конечный результат, мало ли, как я там сыграла...
- Лиза, поздравляем с дебютом и недавним бракосочетанием, - обратилась «Комсомолка» к начинающей актрисе.
- Спасибо! - улыбнулась Гырдымова и похвасталась обручальным кольцом нетипичного для молодожёнов стального цвета. На нем написано «Ослепла от любви».
- Ваша свадьба прошла по классике: тамада, белое платье...
- ... а также цыгане, трансвеститы, бабушки-дедушки, Noize MC - не знаю, насколько это классическая церемония! Хотя был там и тамада с караваем, и пляски под хиты нулевых. Но по-другому свою свадьбу я не могла представить.
Монеточка с актерами фильма "Родные".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Долго решались на этот шаг?
- Ну поговаривали, поговаривали... А потом я сама взяла да и сделала Вите предложение. И это не шутка!
Из всех коллег в этот вечер Монеточка больше других позировала с Ириной Пеговой - своей киношной мамой.
- На площадке мы подружились - она классная! - нахваливала Лиза актрису-наставницу. - Начинается, например, съёмочный день, у кого-то истерики, негодование... А Ира, как ангел, как солнышко, ходит и всех нас заряжает хорошим настроением.
- Чему вы научились у неё на площадке? - спросили репортеры, но Пегова тут же оборвала младшую подругу: «Не рассказывай! Только за большие деньги!».
Ирина Пегова и Сергей Бурунов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Главное, что они меня ничему плохому не научили, - подхватила Ирина. - Они все там курили, и я думала: «Ну все, эти гады и меня заставят дымить». Нет, не получилось.
- А Лиза не научила вас петь?
- Конечно, ещё как, - отреагировала звезда и уже вместе с Монеточкой затянула шансон: «Козырный туз, спасай меня на зоне...». - Это был наш хит. Что-о-о, вы не знаете такую песню? Тогда смотрите наш фильм, и все поймёте!
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