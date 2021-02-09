Псаки: Путин не является союзником Байдена

Джен Псаки. Фото: REUTERS

В Белом доме прошел очередной пресс-брифинг, который провела пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.

Журналистов интересовали не только процедура импичмента Трампа и другие важные, по их мнению, вопросы, но и телефонные разговоры, которые новоизбранный президент США уже провел со многими мировыми лидерами.

Вот уже которую неделю Псаки докладывает о том, что Байден созвонился с тем или иным президентом или главой правительства.

И вот на брифинге один из журналистов ужаснулся, что еще не всем американским союзникам Байден позвонил, а вот Путину звонок уже сделал:

- Он [Байден] говорил с президентом Путиным, который совсем не союзник. И это было больше недели назад.

- Конечно, нет. – стала оправдываться Псаки. – Этот разговор состоялся отчасти потому, что истекали сроки для нового Договора по стратегическим наступательным вооружениям… Вообще же, по большей части, другие звонки были партнерам и союзникам.

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