Псаки: Путин не является союзником Байдена

Джен Псаки.
Фото: REUTERS
В Белом доме прошел очередной пресс-брифинг, который провела пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.
Журналистов интересовали не только процедура импичмента Трампа и другие важные, по их мнению, вопросы, но и телефонные разговоры, которые новоизбранный президент США уже провел со многими мировыми лидерами.
Вот уже которую неделю Псаки докладывает о том, что Байден созвонился с тем или иным президентом или главой правительства.
И вот на брифинге один из журналистов ужаснулся, что еще не всем американским союзникам Байден позвонил, а вот Путину звонок уже сделал:
- Он [Байден] говорил с президентом Путиным, который совсем не союзник. И это было больше недели назад.
- Конечно, нет. – стала оправдываться Псаки. – Этот разговор состоялся отчасти потому, что истекали сроки для нового Договора по стратегическим наступательным вооружениям… Вообще же, по большей части, другие звонки были партнерам и союзникам.
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