«Россия - это, блин, вообще!»: как литовский тик-токер поднимает нас с колен

Саулюс Гинтаутас утверждает, что в России люди живут намного свободнее, чем на Западе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БОРОДАЧ В ТЕЛОГРЕЙКЕ

Есть ощущение, что мы поссорились с Прибалтикой навсегда. Но Россия все-равно нет-нет да и поинтересуется жизнью в Прибалтике, а прибалтов очень интересует Россия, несмотря на 30 летнюю жизнь порознь. Тик-токер из Литвы с помощью технологий 21 века, через голову политиков обратился к России и его услышали. Всего 8 видео и 15 тысяч подписчиков за две недели - любопытный результат.

Что в этих роликах? В них вся правда для россиян, которые наивно полагают, что на Западе - та самая, вожделенная свобода. Саулюс Гинтаутас утверждает, что в России люди живут намного свободнее, а главное россияне свободны внутри. "КП" решила познакомиться с этим человеком поближе.

Саулюс не всегда был бородатым мужиком в телогрейке. Еще полгода назад он выглядел как молодой европеец, модный и интеллигентный. А сегодня он поделился с корреспондентом "КП" своим сожалением о потери чего-то важного для всех: "Везде есть простые люди, которые не виноваты в том, что политики не могут договориться."

«РОССИЯ - ЭТО, БЛИН, ВООБЩЕ!»

- Привет Саулюс, расскажи что ты думаешь об отношениях между Россией и Литвой?

- С соседями всегда надо дружить, плохи они или хороши. Если мы не можем поменять соседа, а страны мы не можем передвинуть, то надо дружить. С Европой у нас нет общей истории кроме Евросоюза, но это последние двадцать лет. А общая история прежде всего у нас всегда была с Россией. Когда то мы были оккупанты, мы доходили до московского Кремля два или три раза, потом Россия нас оккупировала, потом мы имели совместную историю, от этого мы никуда не денемся. Мы можем прикинуться, что мы ее забыли, что у нас ее нет. Или придумать и взять один кусок истории и сказать: «Вот такая была история».

Я человек простой, учился еще в Советской школе. Видел мир последние 30 лет, я знаю как тогда учили историю и как сейчас. Я даже знаю кто Вильнюс Литве вернул. Вильнюс же был у поляков до 1939 года, никто об этом в Литве не говорит, что поляки они же тоже оккупанты, они забирали у нас Вильнюс и не хотели возвращать! Так что с соседями нужно со всеми дружить. Когда ты живешь дружно – это как минимум безопасность. И еще можно получить много выгоды, от такого соседа, как Россия!

Россия – это блин вообще! Клондайк самый настоящий. Мы могли бы вместе заводы строить. И все технологии могли бы работать на Россию, и мы бы тут тогда процветали. О России и всех остальных соседях я очень хорошего мнения. Хотя в каждой стране, и в каждой семье не без уродов. Есть ньюансы, что-то лучше, что-то хуже. Но мне нравится, что все-таки Россия держит ценности еще те, настоящие, старые. Чего вообще нет в Евросоюзе. Они давно забыли что такое вообще слово ценность, там ценности странные. И в Литву последний год эти ценности так рвуться, что мама не горюй. А про Советский Союз могу только хорошее говорить - была страна с крепкой социальной базой, был только один маленький ньюанс – активным людям было труднее пробиваться, потому что была номенклатура, которая уже заняла позиции и не было людям где себя проявить. А так я жил в СССР и слушал радио Свобода, и не было никогда проблем с тем что мне кто-то запрещал говорить, и указывал на то что можно, а что нельзя.

Саулюс о России: "С соседями нужно со всеми дружить. Когда ты живешь дружно – это как минимум безопасность". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«С НАВАЛЬНЫМ У НАС ТУТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО КАЧАЮТ ТЕМУ»

- Что побудило тебя завести, тик-ток? Поддерживает ли тебя кто-то?

- У нас в Литве есть поговорка – «В своем селе пророком не будешь». Звучит красиво, может и в России такая поговрка есть. Потому что я в Литве похожую тему продвигаю. Идея в том что я - литовец. Я этим горжусь, хочу чтобы моя страна процветала. А получается так, что я вижу, что моя страна катится не туда. Ценности и все остальное летят в чертову пропасть! В Литве я начал ютуб-канал, но очень туго все шло. У меня была идея: "Если я Литву не смогу поднять с колен, то тогда нужно запасной аэродром иметь." А самый близкий и надежный аэродром в России. Хотя у вас там тоже всего хватает.

Меня же больше всего задели события 23 января, когда Навальный собирал людей и детей непонятно на что. Я тогда записал свое первое видео. Это было отправной точкой.

- А как ты к Навальному относишься?

- Ну как можно относится к человеку, который во-первых детей затягивает в политику, а во-вторых оскорбляет ветеранов. Пусть даже если не ветеранов, да какая разница, если перед ним дед все-таки старше Навального в два раза. Ни один нормальный человек такого не сделает! С Навальным у нас тут очень сильно качают тему. Хотя мой сын не знает кто это такой, но взрослые люди смотрят это все что показывают. Нашего министра иностранных дел некоторые называют уже министром Навальных дел, потому что он больше ничем кроме Навального и Тихоновской не занимается.

«ПАПА, НАФИГ ТЫ В ЛИТОВСКОМ ТИК-ТОКЕ? ДАВАЙ В РОССИЮ!»

- Я понял, если Литву не спасу, то надо тогда Россию начинать спасать и это не в шутку. Тик-током проще всего технически пользоваться. Меня очень удивило, что в России много взрослых людей им пользуется. В Литве только дети в тик-токе. Я пользовался раньше ютубом, но с этой темой трудновато. Большой помощник мне в этом деле - мой 14-летний сын. Он говорит: «Папа нафиг ты в литовском тик-токе, давай будем для России продвигать идеи!" Он там меня снимает, помогает. В моем окружении все поддерживают. В самом тик-токе бывали иногда несколько литовских комментариев неприятных. Когда просишь объяснить свою позицию то выясняется, что у людей просто аргументов никаких нет, и с ними неинтересно дискутировать. Меня также очень удивило, что в самой России на меня нет нападок от навальнят, никто не пишет мне какого фига я лезу в ваши дела, раз я иностранец. Опять же это показало, что российская душа непредсказуема, у западников нет шансов ее понять.

«В ЛИТВЕ ЗА ЭТО МОЖЕШЬ ОБЫСКИ СХЛОПОТАТЬ»

- Чем ты занимаешься у себя в деревне?

- На этот вопрос у меня вся семья начала ржать, всем было интересно как я отвечу. Реально я не знаю как ответить. Я много чем занимаюсь: бизнесом, квантовой физикой, метафизикой, работаю с людьми и их желаниями. У меня очень широкая сфера деятельности. Вот сейчас стал тик-токером. Дальше я не знаю кем стану. Я много путешествую, купил автобус, буду делать второй кемпер и есть желание в этом году проехать по Европе, если что-то откроется. И дальше очень хочу Россию всю исколесить. Россию держу как запасной аэродром, когда мне доступ всюду перекроют приеду к вам, буду ездить, смотреть, можно много десятков лет кататься по России и всего не увидеть. Год назад был на зимнем Байкале – масштабы такие, что смотри и смотри.

В Литве за такию темы, которые мы обсуждаем можешь обыски схлопотать спокойно, у себя дома или у родителей, или в офисе. Были у нас такие случаи. В Литве очень нужно подбирать слова и выражения, если что - сразу штрафы и преследования.

На замечания своих подписчиков Саулюс старается аргументированно отвечать. Фото: Личный архив

В ЙОГУРТЕ ДЛЯ РОССИИ - БОЛЬШЕ ЯГОД

- Правда ли что у вас много молодежи уехало? Это наверное очень сложная тема, потому что рождаемость в России сейчас тоже снижается...

- Проблема с рождаемостью у нас большая, даже больше чем у вас. Сейчас у нас получается два типа людей. Некоторые 30 летние заводят третьего ребенка – вот этих людей я уважаю, а есть другие. Они до 30 лет говорят – хотим сначала для себя пожить. А после 40 лет рожать уже проблема. Очень много людей уехало для работы в Евросоюз. И молодежь, и старшие люди уезжают. Кто-то забрал родителей, чтобы за детьми присматривали, потому что дешевле няни или детсада. У меня есть график с 4 миллионной Литвой в 90 годы, и в настоящем времени осталось где-то два миллиона. Правительство говорит, два с половиной. Но реально все считают, что два миллиона. Если еще в 2004-м я прилетел в Лондон и вышел на станцию в метро и там по-литовски я выяснил как пользоваться метро. Это было перед самым вступлением в Евросоюз, когда еще не выезжали автобусы в день по 20 штук из Вильнюса в Лондон, не считая другие страны. У меня сестра заграницей живет уже лет двадцать. Сначала жила в Испании, сейчас живет в Норвегии, там и ребенка родила и замуж вышла даже не за норвежца, а тоже за литовца! Англия, Швеция, Норвегия и Ирландия – это литовские страны. Там почти у всех наших есть родственники.

- Есть ли у вас какие-то ограничения по торговле с Евросоюзом и Россией?

- Фермеры могут продавать, есть квоты только на сахар и на молочку. У меня в городе стоит завод. Его построили при Советском Союзе. Он был построен для того, чтобы Питер кормить. И он в свое время на Литву вообще не работал, только на Россию, частично в Италию и Америку на экспорт все уходило. С промышленностью у нас мало что осталось. Есть несколько проектов, построенных с помощью европейских денег. По литовским меркам - заводы, а по вашим - цеха. Я знаю, как выглядят в России заводы. У нас в 18 тысячном городе при Советском Союзе завод стоял сельскохозяйственной техники, там даже офисные здания были, ну очень крутой. Сейчас там почти ничего нету. Идет сборка КамАЗов: стоят два КамАЗа на конвейере и они вручную собирают, а потом куда-то в Африку везут. Половину завода скупили под сырные цеха, потому что когда санкции ввели - сыры хранить негде было. А в Россию вообще не идет никакая продукция, потому что в 2014 году еще мой помощник снимал видео смешное. Ввели санкции, а у нас продукция была сделана с русскими этикетками, и всю эту продукцию отвезли на литовские полки магазинов. И мой помощник купил этот йогрут. Фирмы одинаковые с русской и литовской этикеткой. Оказалось что в том йогурте, который идет на Россию больше ягод, чем в том который идет на Литву! Столько шуму тогда подняли. Получается нам дают только то что остается.

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