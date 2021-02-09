Семья французов переехала из города в лес, чтобы защитить детей от плохой экологии

Свою лесную хижину супруги построили сами. Фото: Youtube

В 2019 году супруги Кэролайн Перец и Джонатан Аттиас переехали из уютной городской квартиры во французской коммуне Шасто в домик посреди леса. На тот момент их младшей дочери было полгода, старшей – 5 лет.

Сейчас девочки подросли, но родители не хотят уезжать из лесной хижины. Они предпочитают жить на природе, поскольку считают, что только так их дети смогут оставаться здоровыми.

Хозяйка очага на своей кухне. Фото: Youtube

Дом супруги построили сами. В ход шло все - от прутьев до соломы. Земля, на которой они обосновались, для капитального строительства непригодна, но глава семейства вместе с друзьями смог построить небольшой дом из экологически чистых материалов. В нем всего лишь одна комната: это и кухня, и спальня, и гостиная. Дети спят здесь же.

Спальное место. Фото: Youtube

- Мы не обращаем особого внимание на быт, - говорит Джонатан. – Для нас главное, что мы и наши дети дышим чистым воздухом.

Кэролайн и Джонатан почти каждый день патрулируют территорию вокруг дома. Они пересаживают деревья, подкармливают диких животных и объясняют детям, что природу надо беречь, а не вредить ей, как делает это большинство горожан.

Что касается обучения старшей дочери, то, по словам Кэролайн, она сама объясняет дочери правила правописания, учит считать и читать. Пару раз в месяц они ездят в ближайший населенный пункт за учебниками и продуктами. Больше, по словам супругов, им ничего не нужно.

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