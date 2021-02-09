На вице-президента США обрушилась волна критики за любовь к Dolce & Gabbana

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS

Новоизбранного вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали в соцсетях за пристрастие к вещам от Dolce & Gabbana.

По мнению американцев, высокопоставленному политику не стоит показываться на людях в одежде модного дома, который обвиняют в расизме. А Харрис надевает вещи этой марки очень часто.

«D&G — это бренд, вокруг которого ведется много политических споров <…> Я бы предпочла отмечать бренды, которые выбирает Камала, и которые стоит поддерживать, а не говорить лишний раз о расистских, сексистских и гомофобных марках»», – написала на своей странице в Instagram создательница аккаунта «Гардероб Камалы».

В Инстаграме появился блог о нарядах вице-президента.

Пользователи сети с удовольствием тему поддержали и практически все согласились с автором поста.

В 2018 году модный дом разместил серию роликов, в которых модель азиатской внешности пытается есть традиционную итальянскую еду палочками и выглядит при этом, мягко говоря, глуповато. Во время видео голос за кадром отпускает едкие замечания.

Китайцы сочли это оскорблением и обвинили D&G в глумлении над их культурой. Причем обиделись китайцы настолько сильно, что модному дому пришлось отменить показ в Шанхае.

Еще раньше волну возмущения в Китае вызвала реклама, снятая D&G на улицах Пекина. На фотографиях наряду с моделями запечатлены обычные горожане, причем одеты они довольно скромно. В адрес бренда посыпались обвинения в том, что китайскую столицу изобразили бедным городом.