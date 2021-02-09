Папа Римский выразил надежду на посткоронавирусную революцию

Папа римский Франциск I. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск призвал мировые правительства использовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис как революционную возможность для перестройки существующего мироустройства в аспекте экономики и экологии.

Об этом он заявил в ходе приема иностранных послов, аккредитованных в Ватикане.

Прием был запланирован на конец января, но его перенесли из-за недомогания понтифика, которому уже сделана прививка от COVID-19.

- Есть необходимость в некой революции, которая подчинила бы экономику людям, а не наоборот… Это экономика, которая дарит жизнь, а не несет смерть, которая гуманна, а не бесчеловечна, которая заботится об окружающей среде, а не уничтожает ее, - заявил понтифик.

Это не первая попытка Папы Римского обратиться к миру, дабы использовать пандемию как шанс переосмыслить ситуацию в мире. Он уже говорил о том, что человечеству нужна экономика, ценящая людей и планету выше прибыли в мире, где человеческими отношениями руководят братство и солидарность.

Понтифик не обошел своим вниманием и текущую мировую повестку дня. Он призвал к окончательному завершению войны в Сирии и высоко оценил политическую волю России и США, продливших Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

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