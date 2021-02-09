Королева Великобритании отрицает блокировку закона, позволяющего раскрыть ее благосостояние

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское издание The Guardian, которое эксперты называют одним из самых читаемых и уважаемых в мире, опубликовало расследование с утверждением о том, что королева Елизавета II в свое время блокировала закон, позволяющий узнать размеры ее состояния.

В Букингемском дворце сведения газеты назвали «не соответствующими действительности».

Речь идет о законопроекте, подготовленном правительством 68-го премьера Великобритании Эдварда Хита в 1973 году. Согласно тексту закона, в стране вводился запрет на тайное приобретение акций. Таким образом, благосостояние королевской семьи могло быть раскрыто.

По утверждению журналистов The Guardian, Елизавета II, ознакомившись с документом в рамках процедуры предоставления королевского согласия, дала указание своим юристам подготовить и изложить правительству возражения по данному законопроекту.

Конечный текст закона содержал норму, согласно которой для определенных инвесторов делается исключение, что позволяет держать их вложения в тайне.

В Букингемском дворце заявили, что сама процедура королевского согласия является скорее данью традиции, и монарх, по сути, не влияет на принятие того или иного закона:

– Королевское согласие – это парламентская процедура, в которой роль суверена чисто формальная. Монарх дает его всегда, если об этом просит кабинет. Утверждение, будто суверен заблокировал принятие закона, попросту не соответствует действительности.

«Королевское согласие» – норма, согласно которой законопроект поступает на рассмотрение монарха в том случае, если напрямую затрагивает интересы правящей семьи.

Кроме того, существует понятие «королевской санкции» – подписание королем или королевой принятых законов для их окончательного вступления в силу. В последний раз предоставить королевскую санкцию принятому закону отказалась королева Анна в 1707 году.