Русскоязычный блогер попытался сорвать Супербоул

Прорыв Здоровецкого на поле по ТВ не показали, а вот зрители на трибунах впечатлились. Фото: Youtube

Финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги США (Супербоул) поклонники назвали самым скучным в истории. Если бы не прорыв на поле, который организовал уроженец Мурманска и гражданин США Виталий Здоровецкий.

Во время игры команд «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» на поле выбежал мужчина, затянутый в закрытый розовый купальник с надписью Vitaly Uncensored («Виталий без цензуры»), давая зрителям понять, кто является автором пранка.

В охоте на «бегуна» приняли участие около десяти человек, в итоге его догнали, свалили на землю, а затем вывели со стадиона.

Зрители сразу же вспомнили подобный эпизод, случившийся во время финала Лиги чемпионов в 2019 году – тогда на поле прорвалась бывшая подруга Виталия Здоровецкого, модель польского происхождения Кинси Волански. Девушка пышных форм, в черном купальнике с такой же надписью выскочила на поле во время матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Таким образом Здоровецкий пиарит свой YouTube-канал, имеющий на данный момент более 10 миллионов подписчиков.

Идея неожиданного появления на крупных спортивных соревнованиях в вызывающем виде ради раскрутки канала Здоровецкому пришла давно. В первый раз он реализовал ее сам, выбежав на поле во время игры между сборными Германии и Аргентины с надписью на торсе «Прирожденный пранкер». Позже суд в США запретил блогеру посещать спортивные мероприятия и с тех пор он пользуется услугами других людей.

До того, как стать блогером, Здоровецкий занимался продюсированием роликов для взрослых, а еще ранее подрабатывал съемками в фильмах 18+. В своих попытках привлечь внимание к своему каналу он, по мнению либеральных американцев, явно перешагнул все мыслимые грани. Например, в прошлом году он напал на девушку, совершавшую пробежку в Майами-Бич и избил ее ради получения фотографий. Его арестовали, однако спустя сутки он был выпущен под залог в $7 тысяч и сейчас его ожидает крупный штраф, а возможно и тюремное заключение, которого намерены добиваться адвокаты пострадавшей.