Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Жуткий сон после прививки от ковида

Наш обозреватель Николай Варсегов продолжает делиться личным опытом вакцинации
Николай ВАРСЕГОВНиколай ВАРСЕГОВ
КомментироватьОставить комментарий
Во время вакцинации препаратом "ГамКовидВак".

Во время вакцинации препаратом "ГамКовидВак".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обещал обеспокоенным за меня читателям рассказать, что со мной станется после второй прививки от ковида-19. Выполняю.

Пошел уж четвертый день после заключительного укола. Увы, нечем порадовать скептиков. Как и после первой вакцины, никаких ощущений. Ни температуры, ни хвори, ни припадков. Только, как и в первом случае — повышенный аппетит, с которым борюсь под страхом не растолстеть. А еще очень странный сон. Будто бы отправляют меня в Анголу с группой ученых. Наша задача покрасить стадо зебр в зеленый цвет и наблюдать за их поведением. Этот эксперимент должен поразить мировое сообщество глобальным научным открытием. Говорю, что я не ученый и в зебрах ничего не понимаю. А мне отвечают, что Лев Лещенко тоже не ученый, однако он едет, не возражает. И дали мне на эту командировку кучу денег купюрами по 40 и 60 рублей. Пока я пытался их посчитать, моя электричка в аэропорт ушла, я остался, подвел ученых… Проснулся в большом расстройстве.

Вот этакий жутковатый послепрививочный сон. А более ничего ужасного. Жить стало легче — теперь уже нету страха заразиться и помереть. Ныне могу свободно бродить где хочется, обниматься и целоваться с обществом.

Есть вторая доза!

Есть вторая доза!

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Посему призываю граждан не слушать всяких там дурачков, дурех, даже с громкими именами, которые пугают прививками и отрицают саму пандемию. Как высказался недавно один «звезда»: пандемии-де вовсе не существует, а новости о заболевших и тем более умерших от ковида – обыкновенные фейки, которые распространяются сильными мира сего через СМИ, чтобы подчинить себе население. Другая неадекватная «звездочка» призывает не даваться, сопротивляться вакцинации на зло властям.

Люди малограмотные, не знакомые с логикой, доверяют подобным пакостникам, рискуя здоровьем и даже жизнью. Но всяк человек разумный понимает, что невозможен глобальный сговор между сильными мира сего и миллионами медиков, якобы изображающих лечение миллионов мнимых больных.

Посему призываю я всех разумных не слушать неадекватных личностей и смело пойти привиться. Как показал мой опыт, вреда никакого от этой прививки нет.

Будьте здоровы! Живите богато и читайте «Комсомольскую правду», которая плохому вас не научит.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Очереди почти нет, денег не взяли: как журналист "Комсомолки" привился от коронавируса

Наш обозреватель Николай Варсегов поделился личным опытом прививки (подробности)

О РАЗНОМРаспространение коронавируса в мире