Жуткий сон после прививки от ковида

Во время вакцинации препаратом "ГамКовидВак". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обещал обеспокоенным за меня читателям рассказать, что со мной станется после второй прививки от ковида-19. Выполняю.

Пошел уж четвертый день после заключительного укола. Увы, нечем порадовать скептиков. Как и после первой вакцины, никаких ощущений. Ни температуры, ни хвори, ни припадков. Только, как и в первом случае — повышенный аппетит, с которым борюсь под страхом не растолстеть. А еще очень странный сон. Будто бы отправляют меня в Анголу с группой ученых. Наша задача покрасить стадо зебр в зеленый цвет и наблюдать за их поведением. Этот эксперимент должен поразить мировое сообщество глобальным научным открытием. Говорю, что я не ученый и в зебрах ничего не понимаю. А мне отвечают, что Лев Лещенко тоже не ученый, однако он едет, не возражает. И дали мне на эту командировку кучу денег купюрами по 40 и 60 рублей. Пока я пытался их посчитать, моя электричка в аэропорт ушла, я остался, подвел ученых… Проснулся в большом расстройстве.

Вот этакий жутковатый послепрививочный сон. А более ничего ужасного. Жить стало легче — теперь уже нету страха заразиться и помереть. Ныне могу свободно бродить где хочется, обниматься и целоваться с обществом.

Есть вторая доза! Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Посему призываю граждан не слушать всяких там дурачков, дурех, даже с громкими именами, которые пугают прививками и отрицают саму пандемию. Как высказался недавно один «звезда»: пандемии-де вовсе не существует, а новости о заболевших и тем более умерших от ковида – обыкновенные фейки, которые распространяются сильными мира сего через СМИ, чтобы подчинить себе население. Другая неадекватная «звездочка» призывает не даваться, сопротивляться вакцинации на зло властям.

Люди малограмотные, не знакомые с логикой, доверяют подобным пакостникам, рискуя здоровьем и даже жизнью. Но всяк человек разумный понимает, что невозможен глобальный сговор между сильными мира сего и миллионами медиков, якобы изображающих лечение миллионов мнимых больных.

Посему призываю я всех разумных не слушать неадекватных личностей и смело пойти привиться. Как показал мой опыт, вреда никакого от этой прививки нет.

Будьте здоровы! Живите богато и читайте «Комсомольскую правду», которая плохому вас не научит.

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