Знание русского обязательно: Разведка США массово вербует украинских офицеров

Некоторые их украинских офицеров, побывавших в США, признались в СБУ, что они завербованы американской разведкой и не хотят быть предателями. Фото: EAST NEWS

Если бы в соцсети не просочились копии официальных документов Службы безопасности Украины (СБУ), то можно было подумать, что все это фейк: контрразведчики незалежной выявили, что за 2020 год из 350 офицеров, обучившихся в США, 170 были завербованы американцами. СБУ тут же попыталась «вычистить» эту засекреченную и позорную для Киева информацию, но, как говорится, птичка улетела.

Более того, по этой же причине уже разгорелся скандал, на который вынужден был реагировать и президент Украины Владимир Зеленский. А дело в том, что многих офицеров, отправлявшихся в США «на переподготовку», выдергивали прямо с передовой на Донбассе. Они с радостью заменяли грязные окопы, блиндажи с вшами и скудную пайку на теплые и чистые американские классы и сытую кормежку за счет Пентагона. А после возвращения на Украину у половины из них уже не оказалось желания продолжить службу, - они решили с «фронта» дернуть на гражданку. И найти работу не на Украине, а… в США.

Там им, оказывается, уже пообещали трудоустройство с зарплатой, которая гораздо больше армейской. Эти хлопцы, говорят, что «лучше быть сторожем в Техасе, чем взводным на Донбассе». Американские кураторы уже пообещали им «хорошее будущее». Правда, оно будет связано с работой на разведку США.

И вербовали-то с прицелом, - прежде всего тех, кто знает русский язык и получил отличную оценку на итоговом зачете. А еще тех, кто до 2014 года жил или служил в Крыму, или имеет родственников в России. Нетрудно догадаться (или можно предположить), что такой контингент будет использоваться американской (да и находящейся у нее «на подхвате» - украинской) разведкой по-разному: от заброски в Россию с агентурными или даже диверсионными целями, включая, разумеется, и Крым, до слухачей на пунктах радиоразведки, переводчиков или консультантов.

А когда минобороны Украины приказало там же, на Донбассе, набрать новую партию офицеров для отправки в США, командующий группировкой генерал-майор Виктор Ганущак отказался выполнять приказ. И даже заявил, что его войска «киевские придурки в погонах хотят обезглавить». Разгорелась свара между «окопным генералом» и военным ведомством. Дело дошло до того, что Владимир Зеленский вынужден гасить конфликт, - отправил на донбасскую линию соприкосновения инспекторскую комиссию.

Некоторые их украинских офицеров, побывавших в США, признались в СБУ, что они завербованы американской разведкой и не хотят быть предателями, работать на чужую страну. И просят уволить их. Но командование не может этого сделать, - «неприкосновенность» завербованных обеспечивают… американские советники, окопавшиеся в министерстве обороны Украины.

Они же требуют от военного ведомства не давать ход многочисленным рапортам офицеров, решившим после возращения из США больше не служить. Аргумент? Пентагон и ЦРУ потратили на «переподготовку» украинских офицеров сотни миллионов долларов и их надо отработать.

СЛУЖИТЬ США ЗА САЛО

Еще пару лет назад оборонное ведомство Украины било в тревожные колокола: почти 18 тысяч профессиональных военных высказали желание уйти из армии. Сегодня их стало еще больше. Причина — низкое денежное довольствие. В пересчете на рубли это немногим более 16 тысяч рублей. А в пересчете на стоимость сала, «продукта № 1» на Украине — 58−60 килограммов. Так вот, те украинские офицеры, которых завербовали в США, уже подсчитали, что на американскую зарплату бармена сала можно купить в два раза больше.

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