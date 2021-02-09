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Полпред президента в УФО Владимир Якушев о борьбе с пандемией в Тюменской области: «У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано»

Полпред провел рабочую встречу с губернатором региона Александром Моором
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Александр Моор (справа) уточнил, что в​ регионе поддерживают запас свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Александр Моор (справа) уточнил, что в​ регионе поддерживают запас свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

О мерах по борьбе с пандемией COVID-19 и работе по стабилизации ситуации на рынке труда в Тюменской области доложил полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву глава региона Александр Моор в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Тюмени 8 февраля.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

«В последнее время мы отмечаем постепенное снижение количества ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции при стабильных показателях тестирования населения. Сегодня, в соответствии с последними указаниями Минздрава, мы поддерживаем запас свободных коек для лечения пациентов с COVID-19», – сообщил Александр Моор.

Доля тяжелобольных коронавирусом в Тюменской области в январе и феврале меньше, чем в декабре. Отмечается также снижение заболеваемости ковидными и нековидными пневмониями.

Жители региона, проходящие амбулаторное лечение от COVID-19 или контактировавшие с больными, бесплатно обеспечиваются медикаментами по списку Минздрава за счет федерального и регионального бюджетов. Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе закуплен необходимый объем лекарственных препаратов и создан резерв плазмы крови различных групп.

С 18 сентября 2020 года в Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины «Спутник V» и 1 тыс. доз вакцины «Эпи Вак Корона». Всего вакцинированы 24 тыс. 176 человек, из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека. В общем количестве вакцинированных 46% – это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Борьба с пандемией – одна из основных задач. В Тюменской области есть положительная динамика. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано», – прокомментировал Владимир Якушев.

«БЕЗРАБОТИЦА БУДЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ»

Докладывая о ситуации на региональном рынке труда, Александр Моор сообщил, что максимального значения уровень безработицы достигал в апреле 2020 года. Затем этот показатель начал плавно снижаться и сейчас составляет около 2,7%.

«По нашим прогнозам, безработица будет уменьшаться, но более медленными темпами, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей»,сказал губернатор.

При этом предложение рабочих мест на рынке труда Тюменской области существенно превышает спрос на них. На 20 тысяч безработных в регионе приходится около 28 тысяч вакансий. Полпред президента положительно оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона.

«Ситуация на рынке труда очень важна и с точки зрения экономики, и в плане самочувствия и качества жизни людей. Необходимо продолжать активную работу по поддержке занятости населения. В Тюменской области в этом плане наработан хороший опыт», – подчеркнул Владимир Якушев.

В ходе рабочего визита в Тюменскую область полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе провел совещание с руководителями правоохранительных органов.

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