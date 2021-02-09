Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября 2021 года

Упрощенный порядок получения инвалидности будет действовать до 1 октября. Фото: Shutterstock

Упрощенный порядок получения инвалидности будет действовать до 1 октября. Постановление о его продлении подписал премьер Михаил Мишустин. Напомним, временный порядок установления инвалидности был введен с апреля прошлого года из-за пандемии. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Кроме того, упрощенная схема позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Всеми необходимыми документами ведомства теперь обмениваются между собой в электронном виде. Без личного обращения решается и вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

- Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми. Он гораздо удобнее, отнимает меньше времени. Пока мы продлеваем его до 1 октября. За это время должны быть созданы все условия, чтобы и после окончания действия временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без их личного присутствия, - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами во вторник.

Премьер также рассказал, что правительство продолжает контролировать цены на базовые продукты.

- Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств, - отметил премьер.

Он сообщил, что подписал распоряжение, в котором регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок.

- Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям - приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома, - отметил Мишустин.