В Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета

Глава ФСБ РФ Александр Бортников. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова состоялось заседание, на котором рассмотрены актуальные вопросы деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов.

В своем выступлении директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что благодаря реализации по инициативе Комитета комплекса организационных и практических мер выстроена эффективная система защиты объектов энергетики.

- Обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК и атомной энергетики способствуют их оснащение современными инженерно-техническими средствами, повышение степени готовности сил охраны и аварийно-спасательных служб к действиям при угрозе совершения терактов; обеспечение надлежащего уровня профессиональной подготовки должностных лиц, задействованных в данной работе, - отметил докладчик.

В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента России, представители

Госкорпорации «Росатом», федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

В результате обсуждения выработан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности в данной сфере.

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