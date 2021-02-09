В Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета

Глава ФСБ РФ Александр Бортников. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова состоялось заседание, на котором рассмотрены актуальные вопросы деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов.
В своем выступлении директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что благодаря реализации по инициативе Комитета комплекса организационных и практических мер выстроена эффективная система защиты объектов энергетики.
- Обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК и атомной энергетики способствуют их оснащение современными инженерно-техническими средствами, повышение степени готовности сил охраны и аварийно-спасательных служб к действиям при угрозе совершения терактов; обеспечение надлежащего уровня профессиональной подготовки должностных лиц, задействованных в данной работе, - отметил докладчик.
В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента России, представители
Госкорпорации «Росатом», федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.
В результате обсуждения выработан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности в данной сфере.
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