Версия ученых: Covid-19 появился из-за глобального потепления

Изменения климата могли сыграть ключевую роль в эволюции и передаче SARS-CoV-2, делают вывод авторы статьи. Однако подчеркивают: происхождение нового коронавируса до сих пор непонятно и остается актуальной темой для исследований. Фото: Shutterstock

Тайные связи коронавируса и глобального потепления ученые ищут давно – с тех самых пор как началась пандемия. Правда, сначала смотрели в другую сторону. Надеялись, что локдауны во всем мире помогут выполнить заветную цель международных соглашений по климату: снизить выбросы парниковых газов (самолеты ж не летают, автомобили почти не ездят, все в изоляции) и затормозить глобальное потепление. Увы, не вышло.

Теперь - еще одна версия. Возможно, сам Covid-19 появился из-за глобального потепления! Нет, не как кара за неразумное отношение к планете или прочие грехи. Все прозаичнее.

Гипотезу выдвинули ученые из Кембриджа, Потсдамского института климата и Гавайского университета в статье, недавно опубликованной в журнале Science of the Total Environment. Они сосредоточились на летучих мышах – ведь считается, что именно от рукокрылых новый коронавирус перекинулся на человека.

Роберт Бейер, Андреа Маника и Камило Мора изучили, как менялся климат и экосистемы Южного Китая, а также соседних районов Мьянмы и Лаоса в течение столетия (а точнее, с 1901 по 2019 год). Сравнили температуру, влажность, осадки, облачность и количество солнечных часов. Признают, что не учли еще много факторов: загрязнение воздуха и вырубки лесов, например. Или вот спутниковые снимки – из космоса отлично видны границы лесов, саванн, пустынь, можно отследить время, когда распускаются и опадают листья. Однако для начала XX века столь точных данных нет.

И тем не менее. Выяснилось, что из-за потепления заметно изменилась растительность, бурно бурно разрослись тропические леса. Условия стали более подходящими для летучих мышей: теплее, уютнее, много еды. На границе Китая, Мьянмы и Лаоса из-за глобального потепления резко выросло видовое разнообразие летучих мышей. И здесь, скорее всего, зародился новый коронавирус. Совпадение? Вряд ли, считают исследователи. Именно этот регион стал глобальной “горячей точкой”. Здесь же, кстати, живут гималайские циветы и панолины – экзотические животные, которых также подозревали как потенциальных переносчиков нового вируса. Похожая картина с летучими мышам - в некоторых районах Центральной и Южной Америки, а также Центральной Африки. Но там масштаб не тот, что в Китае.

В провинции Юньнань, например, появилось 40 новых видов рукокрылых! А чем больше видов живут на одной территории, тем больше новых вирусов появляется в популяции. 40 новых видов летучих мышей – потенциальный источник 100 новых типов коронавируса (для сравнения: сейчас у летучих мышей во всем мире около 3 тысяч типов коронавируса). Но дело еще и в том, что на новом месте животные встречаются с “коренными” жителями, меняют свой рацион. Все это может повлиять на эволюцию имеющихся вирусов, появление новых и передачу их другим видам. В том числе и человеку.

Изменения климата могли сыграть ключевую роль в эволюции и передаче SARS-CoV-2, делают вывод авторы статьи. Однако подчеркивают: происхождение нового коронавируса до сих пор непонятно и остается актуальной темой для исследований.

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