Не вытаскивайте Феликса, это динамит

Москва, 1993 год. Демонтированный памятник Феликсу Дзержинскому в парке искусств "Музеон". Фото: Сергей Мамонтов /ИТАР-ТАСС

Неожиданную вещь скажу — если исходить из голого эстетизма я тоже «за». В конце концов, не разрушили бы французы Бастилию — человечество сохранило бы для себя легендарную жемчужину архитектуры.

И соглашусь - памятник Дзержинского выглядел на Лубянке абсолютно органично, особенно сегодня — когда есть впечатление, что Россия внутренне уже готова к реставрации прежних порядков. Не особо, конечно, желая этого (хотя ее и не спрашивают). Но она безусловно понимает: памятник — всего лишь знак времени.

Пусть одни называют это полицейским государством, другие — безопасностью страны.

Откровенно скажу — я был бы «за», потому что надо называть вещи свои именами. Если страна хочет сегодня (именно сегодня) поставить (не оставить на месте, как многочисленных ненужных лениных, а совершить осмысленное действие по установлению очередного идола) отца Красного террора в центре Москвы? Так пожалуйста.

В конце концов не так страшен симптом памятника, как сама болезнь…

И вот тут причина, почему я против.

Я не уверен, что Россия так уж больна, как хотят это представить.

Вспомним — зачем французы разрушили Бастилию, которой вполне могли бы пользоваться, не полагаясь только на гильотину? Для них эта тюрьма - кровавый символ тирании, и никто в Париже не заикается построить Бастилию снова (хотя в пользу этой идеи можно привести много бизнес-аргументов). Эта мысль кощунственна. Она оскорбит многих. Она взорвет французское общество, и может быть даже расколет страну.

Наша-то расколется точно.

В вечную вражду между сталинистами и блоком антикоммунистов, гуманистов и потомков репрессированных добавят перца, злости и надрыва.

Интересно, почему авторы петиции за памятник Дзержинского считают — что их идея безвредна? Что это не динамит, который они с блажейнейше-кудрявыми рассуждениями о многозначности истории, сейчас размещают прямо под окнами ФСБ. Они словно не понимают, что это бомба во всех смыслах. В том числе — в прямом. Подзуживая оппонентов, в числе которых родственники убитых Феликсом — вот вам, и что вы с памятником сделаете?

Неужели сейчас у страны нет других забот, чтобы именно сегодня надо учинить войну памятников?

Зачем?!

Или есть задача — от чего-то отвлечь страну?

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