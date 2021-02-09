Песков: Призывы к санкциям против РФ от наших же граждан не являются госизменой. Но вот эмоциональное отношение к этому однозначное

Пресс-секретарь президента ответил на «патриотические» вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- ...Можно от «Комсомольской правды» пару патриотических вопросов, Дмитрий Сергеевич?
- Да, пожалуйста...
- Надо ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку? В очередной раз такое письмо за подписью видных деятелей появилось вот. Я просто коллегам напомню, что он - Дзержинский - был демонтирован в августе 1991 года во время путча ГКЧП. И Сергей Станкевич, который был инициатором, тогда объяснял этот демонтаж тем, что боялся, что памятник могут свалить. И Дзержинский придавит людей. И поэтому его увезли. Вот такое вопрос патриотический.
- Вопрос не патриотический, а провокационный.
- Провокационно-патриотический.
- Да. Наверное, не нам вопросы памятников решать, они находятся в прерогативе городских властей. Поэтому я, воспользовавшись этим, оставлю вопрос без какого-либо ответа.
- Тогда еще один патриотический, провокационно-патриотический вопрос. Если российские граждане прямо сейчас готовят с чиновниками ЕЭС и США санкции против России, почему государство молчит и бездействует?
- Еще раз?
- Если российские граждане прямо сейчас готовят совместно с чиновниками ЕЭС и США санкции против России, почему государство молчит и бездействует? Я не буду имена называть. Это уже измена Родине или еще нет? Это - третий вопрос.
- Де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан к таким действиям неких россиян.
Вы, наверное, имеете в виду обращение вот этого ФБК, там они то Байдену писали, то в Брюссель они теперь пишут.
- Да, именно это.
- Да. И они пишут и требуют против наших сограждан ввести санкции.
То есть, де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное. Наверное, не стоит его описывать.
Де-юре сейчас это не является каким-то противоправным поступком, но мы знаем, что…
- Это не измена Родине?
- Де-юре - нет. Де-юре это не является каким-либо противоправным поступком. Но мы знаем с вами, что уже в нашем парламенте была озвучена инициатива – приравнять подобные действия к преступным деяниям.
- Вы лично поддерживаете эту инициативу?
- Безусловно, моя личная позиция здесь не имеет никакого значения. Я – государственный служащий, и моя личная точка зрения абсолютно не важна.
Но, очевидно, что востребованность таких инициатив есть. И, очевидно, что такая инициатива будет пользоваться большой поддержкой.
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