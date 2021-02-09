Песков: Призывы к санкциям против РФ от наших же граждан не являются госизменой. Но вот эмоциональное отношение к этому однозначное

Пресс-секретарь президента ответил на «патриотические» вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Можно от «Комсомольской правды» пару патриотических вопросов, Дмитрий Сергеевич?

- Да, пожалуйста...

- Надо ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку? В очередной раз такое письмо за подписью видных деятелей появилось вот. Я просто коллегам напомню, что он - Дзержинский - был демонтирован в августе 1991 года во время путча ГКЧП. И Сергей Станкевич, который был инициатором, тогда объяснял этот демонтаж тем, что боялся, что памятник могут свалить. И Дзержинский придавит людей. И поэтому его увезли. Вот такое вопрос патриотический.

- Вопрос не патриотический, а провокационный.

- Провокационно-патриотический.

- Да. Наверное, не нам вопросы памятников решать, они находятся в прерогативе городских властей. Поэтому я, воспользовавшись этим, оставлю вопрос без какого-либо ответа.

- Тогда еще один патриотический, провокационно-патриотический вопрос. Если российские граждане прямо сейчас готовят с чиновниками ЕЭС и США санкции против России, почему государство молчит и бездействует?

- Еще раз?

- Если российские граждане прямо сейчас готовят совместно с чиновниками ЕЭС и США санкции против России, почему государство молчит и бездействует? Я не буду имена называть. Это уже измена Родине или еще нет? Это - третий вопрос.

- Де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан к таким действиям неких россиян.

Вы, наверное, имеете в виду обращение вот этого ФБК, там они то Байдену писали, то в Брюссель они теперь пишут.

- Да, именно это.

- Да. И они пишут и требуют против наших сограждан ввести санкции.

То есть, де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное. Наверное, не стоит его описывать.

Де-юре сейчас это не является каким-то противоправным поступком, но мы знаем, что…

- Это не измена Родине?

- Де-юре - нет. Де-юре это не является каким-либо противоправным поступком. Но мы знаем с вами, что уже в нашем парламенте была озвучена инициатива – приравнять подобные действия к преступным деяниям.

- Вы лично поддерживаете эту инициативу?

- Безусловно, моя личная позиция здесь не имеет никакого значения. Я – государственный служащий, и моя личная точка зрения абсолютно не важна.

Но, очевидно, что востребованность таких инициатив есть. И, очевидно, что такая инициатива будет пользоваться большой поддержкой.

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