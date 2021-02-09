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Общество

"Очень хочется, чтобы обедов было больше и людей неравнодушных тоже": Истории обычных москвичей, которые разносят еду одиноким старикам и инвалидам

Благотворительный проект "Дари еду!" организует доставку горячих обедов нуждающимся
Ольга БОРСКАЯ
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