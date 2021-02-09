"Очень хочется, чтобы обедов было больше и людей неравнодушных тоже": Истории обычных москвичей, которые разносят еду одиноким старикам и инвалидам

Свежий горячий обед - что может быть обыденнее? Не для всех. Одиноким пожилым людям, инвалидам часто очень тяжело ежедневно справляться с самыми простыми бытовыми делами.Накормить человека - самая простая и понятная форма помощи. Так решили создатели благотворительного проекта \\"Дари еду!\\". С 2016 года он собирает продукты для нуждающихся - многодетных и малоимущих семей, инвалидов, пожилых... А во время пандемии и самоизоляции в 2020 году у волонтеров появилось новое направление - доставка горячих обедов одиноким пенсионерам и инвалидам.Готовят обеды на благотворительной основе рестораны, поддержавшие проект. А разносят нуждающимся - самые обычные люди, москвичи. У всех - работа, учеба, ворох своих дел и забот. Но каждый находит время, чтобы помочь другим. Принести в дом нуждающегося человека не просто обед - но душевное тепло, улыбку, поддержку.Вот несколько историй \\"добрых курьеров\\".Мария и Ксения Агеевы, 33 года и 10 летЯ работаю в банке с графиком сутки/трое, поэтому имею возможность помогать в качестве автоволонтера и пешего \\"курьера\\" по доставке еды пенсионерам, инвалидам. В основном принимаю участие в акциях в Тушино. Живу я в городе Люберцы, поэтому для меня дорога занимает полтора часа в одну сторону.О проекте случайно узнала из инстаграм по рекомендациям сети, так как подписана на другие благотворительные фонды. Считаю, что географию доставки «Дари еду» нужно расширять, делать ее по всей Москве, Подмосковью и даже России, так как пенсионеры, инвалиды есть в каждом городе, районе и даже на каждой улице.Я решила присоединиться к проекту, потому что есть потребность быть полезной, помогать. Я очень сочувствую людям, которым остались одни и беззащитны. Но минус в том, что нигде не говорят, как это сделать. Я уверена, что множество людей присоединились бы к акции, если бы знали, куда обратиться и чем конкретно они могут помочь.На доставки хожу со своей десятилетней дочкой Ксенией, которой тоже очень нравится до слез делать хоть и такое мизерное, но доброе дело! Очень хочется, чтобы обедов было больше и людей неравнодушных тоже.Дмитрий Зайцев, 28 летЯ - постоянный волонтёр проекта «Дари еду!», успел принять участие в ряде благотворительных доставок в том числе, в районах Тушино и Кунцево. Стал волонтёром, потому что испытываю потребность помогать людям.Помимо «Дари еду», состою в рядах волонтёров ещё несколько организаций. Благотворительную доставку, считаю супер-проектом и чувствую, что моя помощь необходима, без нее пенсионерам, основным получателям готовых обедов, не справиться. Также выделяю ещё одну ценность в своём участии в проекте - поиск новых друзей. Волонтерство объединяет и толкает на новые подвиги в компании единомышленников.Васима Ахатовна Панкратова, 67 летЯ пенсионерка и начинающий волонтёр. Приняла участие в двух доставках готовых обедов в Тушино. Захотелось помочь нуждающимся! Испытываю глубочайшую радость от того, что могу их накормить и это придаёт мне сил и энергии для участия в будущих доставках! Надеюсь, что проект «Дари еду» будет цвести и развиваться, расширяя свои границы.Алексей Миронов, 46 летВ обычной жизни я являюсь менеджером по продажам. Но есть у меня и параллельная должность - волонтёр при проекте «Дари еду». Только в январе я принял участие в трёх благотворительных доставках в Тушино.Как и многие волонтеры, руководствуюсь порывом помочь людям, которые нуждаются в поддержке, внимании со стороны окружающих. При общении с пожилыми людьми в первую очередь обращаешь внимание на искреннюю радость от беседы и благодарность за доставленную еду. Видно, как важна для пожилых людей возможность простого общения.Практически все, с кем я общался, ждали, когда к ним придёт волонтёр, готовились к встрече. Когда я приходил к тем же людям через неделю, меня уже узнавали, спрашивали как мои дела, благодарили за доставленные обеды.Испытываю огромное счастье и эмоциональный подъем во время таких добрых походов. Не сомневаюсь, что проект очень нужный и считаю, что его необходимо расширять как в Москве, так и на федеральном уровне. Готов участвовать в проекте и дальше и активно приглашаю своих друзей присоединяться и дарить еду тем, кто в ней нуждается!Колесников Егор, 19 летЯ студент второго курса НИТУ «МИСиС». Принимал участие в трёх январских доставках в Тушино и Кунцево. Часто мониторю группу Мосволонтера, на предмет новых мероприятий, и очередным оказалась доставка еды. Сам я волонтёрю уже полтора года. Успел много где побывать и примерить на себя разные функции, но доставкой еды занимаюсь в первый раз.С самого начала почувствовал небольшую тяжесть за спиной в виде термо-бокса с обедами. Потом с навигатором пошёл открывать для себя новые районы Москвы (особенно интересно это было делать с напарником во второй день).За период доставки успел почувствовать всю благодарность бабушек и дедушкек, которым передавал обеды. Некоторые бабушки удивлялись, чего это я без напарницы хожу. Кто-то был больше рад тому, что их будут фотографировать, чем самому обеду. Ещё был случай, когда я пришёл на адрес, а меня вместе с получателем вышли встретить около 10 голодных кошек.Считаю, что фонд «Дари еду» занимается хорошим делом, и я полностью разделяю их ценности. Хочу пожелать удачи как сотрудникам проекта, так и курьерам.ВАЖНОПрисоединиться к «Благотворительной доставке» может каждый.Сейчас раздача горячих обедов проходит в трех районах Москвы по расписанию:Вторник, четверг, воскресенье - ТушиноСреда, пятница - КунцевоСреда, суббота - Ростокино.Заполнить заявку волонтера можно на сайте проекта \\"Дари еду!\\". Здесь же можно оставить контакты человека, которому нужна такая помощь - пенсионера или инвалида.Если вы очень хотите помочь, но не готовы или не можете стать курьером-волонтером, то проект можно поддержать и не выходя из дома. На сайте \\"Дари еду\\" действует благотворительный интернет-магазин продуктов: здесь можно оплатить продуктовый набор, который волонтеры потом передадут нуждающимся.Проект благотворительной доставки готовой еды нуждающимся реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.КСТАТИ\\"Кто, если не мы\\": Боксер Владимир Мышев на день стал курьером, чтобы разносить еду нуждающимсяСпортсмен поддержал благотворительный проект «Дари еду!» (подробности)