Рюмка в спину Лены Перовой

Певица Лена Перова на съемках телешоу "Последний герой".

Нет, никаким интернетом телевидение, конечно, не побеждено. Ему предстоит еще долго жить и здравствовать. Но чего-то в нем не стало. Чего-то живого, за что мы его любили, когда вокруг телевизора строился весь человеческий быт.

Оно не виновато, это жизнь теперь такая: уговорить пресыщенный онлайном народ по старинке нажать на кнопку пульта все сложнее. К тому же телевидение само все про себя понимает. Там же не дураки работают. Ушла искренность, ушла. Жажду рейтинга видно, а души нет. Даже «Дом-2» пришлось прикрыть. Ну вот как так? Чертова эпоха.

А раз искренность ушла, надо ее вернуть. Например, перезапустив «Последнего героя». Как любили это реалити-шоу в прежние времена, как любили. И вот уже третий сезон после возрождения. Все сделали, как раньше, и даже лучше — пальмы, испытания, разнохарактерные персонажи. Но смотришь и понимаешь: полненькую взяли, чтобы отовсюду смешно падала, отставала и потом рвала на себе волосы в отчаянии. Вот эти двое — специально подобранные антагонистки, будут лаяться. Красотке с титулом, заученно заявляющей, что цель ее жизни — комфорт и всяческие блага, предписано будоражить классовую ненависть. И т. д. и т. п.

Удивительно: когда-то та же самая драматургия работала, заставляла сопереживать, а теперь нет. Мы изменились, жизнь изменилась. Желая вернуть в кадр правду, создатели шоу добиваются ровно противоположного. Зачем взрослые люди запускают кокосы в мишень и вскарабкиваются на препятствия? Не по приколу, а чтобы испытать себя, закалить характер? Серьезно, этого достаточно? И об этом актриса Яна Троянова кричит драматическим голосом? Да мы ковид пережили (почти), зачем это все.

Всамделишная правда категорически не влезает в телевизор. В шоу должен был участвовать победитель самого первого сезона Сергей Одинцов. А нету Одинцова. «Пьяным сел за руль, визу не дали», - объяснили в программе и даже несчастного горемыку в русских снегах показали (а мог манго с дерева есть). Тем временем в прессе про него пишут, что он под следствием за избиение соседа. ТВ и жизнь, 0:1.

В первом выпуске вдруг самоудалилась Лена Перова, 20 лет назад уже блиставшая в этом шоу: не очень правдоподобно промямлила, что устала и хочет обратно. Ее отпустили, устами соплеменников прозрачно намекнув в спину, что Перовой тяжело на острове без алкоголя. Ушла, заставила переписывать сценарий? Получи клеймо алкоголички, теперь официально. А что, сама вынудила. В Москве Перова обмолвилась, что «к интригам и фальши не была готова», но сделала это слишком интеллигентно — нынче-то без скандала тебя не услышат.

Реалити-шоу, которые придумали по типу аквариума, куда можно погружать людей и за ними наблюдать, в итоге выродились в самый лицемерный жанр, где за жизнь на голубом глазу выдают жесткий сценарий. В прошлом году в другой передаче в Африку поехала сильная женщина Наташа Королева - лечить душевные раны. И потом к ней приехал муж-изменщик — внезапно для Натальи, настаивали отцы проекта. Но мы же все понимаем — наверняка Наташа и чемодан Тарзану сама укладывала.

И это мы еще «Холостяка» всуе не помянули, куда якобы влюбленные в героя алчные хищницы приходят раскручивать свои инстаграмы. И опять же «Дом-2», который вроде перезапускают, но девушек берут строго без следов пластики, чтоб участница внешне максимально напоминала живого человека. Как будто это поможет. Зритель реалити-шоу — это корова, которого продюсеры непрерывно доят, сцеживая в ведерко эмоции. Грусти! Негодуй! Плачь! Сочувствуй! Торжествуй! А в вымени уже пусто. Потому что эту корову катарсисом надо подкармливать, хотя бы иногда.

Запрос на искренность между тем никуда не делся. Почему так популярен Тик-Ток? Если заходить в него более-менее часто и ставить сердечки, алгоритмы быстро создадут тебе твое собственное реалити-шоу, в котором участвуют только приятные тебе люди. Они ничего из себя не придумывают, даже уже не пляшут бессмысленно, как Даня Милохин, а просто показывают, как живут. Голубой Эльдорадо, земля Санникова, приют измочаленного общим психозом времени эскаписта, где не врут. Оказывается, вокруг столько живых людей.

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