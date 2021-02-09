«Отправляла порнографические фото ребёнка в Эмираты»: Жена спрятала от миллионера 4-летнюю дочь

По словам Федора, жена, вступив в переписку с мужчинами из ОАЭ, стала вести себя неадекватно. В конце концов, она тайком увезла дочь из России. Фото: Shutterstock

На минувшей неделе столичная полиция начала расследование жуткого преступления.

Мужчина обвинил жену в отправке обнаженных фотографий и видео их четырехлетней дочери некому мужчине, который проживает в ОАЭ.

Ведётся расследование.

Как стало известно kp.ru заявитель - юрист Фёдор И. (имя изменено - Ред.). Мужчина является партнером крупной юридической компании. Человек, прямо скажем, не бедный.

Со своей женой Еленой (имя изменено-Ред.) Фёдор познакомился в 2015 году. Их сблизила любовь к живописи, к произведениям искусства. После рождения общей дочери пара решилась на свадьбу.

Впрочем, брак оказался не долгим. Фёдор хотел крепкую семью, а супруга, сбросив ребёнка на домработниц и нянь, увлеклась светской жизнью.

Когда встал вопрос о разводе, увы, разойтись по-хорошему не удалось.

Мужчина узнал, что у жены отношения с другим.

- У жены отношения с мужчиной из королевской семьи ОАЭ, которые длятся, по меньшей мере, с середины 2019 года. Она сказала мне, что это ее рабочий контакт, и я не имею к этому никакого отношения. Что касается меня, то я не обмениваюсь сексуальными изображениями с коллегами, - рассказывает Федор. -Она зачем-то отправляла этому мужчине и его друзьям деньги. Они пообещали ей, что она войдёт в королевскую семью...

Как потом выяснилось, жена отправляла ему порнографические фото и видео нашей дочери (в распоряжении редакции есть экспертиза данных фото - Ред.). Писала ему, что переедет в Дубай с дочкой и что хотела бы выйти за него замуж. Он сказал ей, что тоже хотел бы на ней жениться.

По словам Федора, жена, вступив в переписку с мужчинами из ОАЭ, стала вести себя неадекватно. Сначала ставила препятствия к его встречам с дочерью, объясняя это тем, что она якобы ревнует, что ребенок так близок с отцом. А потом и вовсе тайком вывезла дочь в ОАЭ.

- Я обратился в миграционную службу, органы опеки, полицию, - говорит отец 4-летней девочки. - Я не видел дочь с 3 октября 2020 года. Текущая ситуация подвергает ребёнка серьезной опасности и, если это не изменить, психика моей дочери будет сильно повреждена.

- История запутанная и странная. Либо женщина находится под сильнейшим манипулятивным влиянием группы лиц, которые пытаются разводить ее на деньги и возможно, не просто так запрашивают у неё обнаженные фото дочери, - говорит адвокат Фёдора Марина Дубровская. - Мы сейчас не знаем, где находится ребёнок-либо в Дубае, либо ещё куда-то перевезли девочку.

Мы находимся в патовой ситуации. Пока у нас нет решения суда об определении места жительства ребенка с отцом, правоохранительные органы считают, что пока не совершено преступление, мать имеет право вывозить ребёнка, куда она хочет. Сейчас наша главная задача - доказать в суде, что отец должен нести ответственность за ребёнка, поскольку мать в данный момент не даёт отчёта своим действиям.

Жена Федора перекрыла ребёнку контакт не только с отцом, но и с другими родственниками, вырвала ее из привычной среды, дома, увезла в другую страну. Никто не знает, где ребёнок и что с ним. Ситуация должна разрешиться немедленно, пока с девочкой не случилась беда. Но пока законодательство не позволяет нам предпринять какие-либо экстренные меры. В связи с этим, хочется задать вопрос: а если бы папа вывез в неизвестном направлении 4-летнего ребёнка и отправлял каким-то лицам порнографические фото девочки...

Предположу, что был бы взрыв космического масштаба, все бы стояли на ушах. Потому что это была бы жалоба мамы. А тут зеркальная ситуация. Папу кто-то будет защищать? Или мы будем ждать апогея этой истории...У нас есть подтверждения, что женщина перевела более 200 тысяч евро в ОАЭ каким -то непонятным людям. Фёдор очень состоятельный человек. У них с женой был брачный договор, по которому Фёдор перечислил жене около 40 миллионов рублей. Сумма уже выплачена и вдруг женщина уезжает.

Плюс Федор до сих пор платит алименты (около 3 тысяч евро в месяц). И по алиментному соглашению у родителей равные права на ребёнка, общение 50/50. Жена подписала это соглашение, когда у них с Фёдором уже были плохие отношения. Ему надо было установить порядок общения с ребёнком, а жена сказала: хорошо, я подпишу, только заплати деньги. И после того, как почти вся сумма была выплачена, жена увезла дочь в Эмираты.

-Что в этой ситуации могут сделать органы опеки?

- Рассмотрев эту ситуацию, они могут дать положительное заключение в пользу отца. И тогда уже подключится государственная машина. Тогда уже приставы получат бумагу, по которой могут действовать. Наша цель -вернуть девочку домой в Россию живой. Фёдор не хочет ограничивать маму в общении с ребёнком. Единственное, что важно для него, это общение с дочерью и ее безопасность.

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