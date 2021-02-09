Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Запрещенные книги Льва Толстого и кортик офицера Люфтваффе: какие сокровища таят подмосковные свалки

При цехах сортировки отходов в Московской области начали открывать музеи
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
КомментироватьОставить комментарий
На комплексе по переработке отходов попадаются удивительные находки.

На комплексе по переработке отходов попадаются удивительные находки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Наши люди наконец поняли: мусор стоит дорого — золотые горы! За границей за право перерабатывают отходы бьются бизнес-корпорации. За это не только платит государство, еще и сырье после переработки можно продавать.

Но это все разговоры о большом бизнесе. Попадается ли на свалках ценное в понимании простого человека — вот что интересно. За ответом мы поехали под Сергиев Посад.

Год назад компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») построила здесь комплекс по переработке отходов «Север». Местные сотрудники успели собрать небольшой музей Trash Art — дословно «мусорное искусство». Может, искусства пока не так много, но вещицы на витринах любопытные.

ИЗДАНИЯ РЕДЧАЙШИЕ

Первым экспонатом музея стала керамическая безделушка-башмачок, из которого выглядывает мышка.

— Прошлым летом ко мне прибежал сортировщик. Говорит: «Евгенич, смотри какую штуку нашел». И показывает этот башмачок! — рассказывает генеральный директор КПО Евгений Комаров.

Тот самый башмачок, с которого началась коллекция.

Тот самый башмачок, с которого началась коллекция.

Фото: Андрей АБРАМОВ

— Стоп-стоп! То есть простой сортировщик, вбежал в кабинет гендиректора? — прерываю собеседника.

— … а что такого? У нас все просто, я по именам почти каждого знаю. Так вот, после этого башмачка и решили собирать коллекцию. Мы не ищем что-то археологическое. Хотим показать, что люди иногда по ошибке что-то выбрасывают, а это может оказаться ценным.

На книжных подставках несколько томов Льва Толстого — прижизненные издания конца XIX века. В Российской империи они были запрещены. Поэтому ходили по частным коллекциям. Рядом еще фолиант — том Глеба Успенского — современника графа Толстого. Книги показали букинистам, и те подтвердили: издания и вправду редчайшие.

Издания Льва Толстого и Глеба Успенского.

Издания Льва Толстого и Глеба Успенского.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока музей обустроили в небольшой комнате, но уже подумывают о расширении — места стало не хватать. Идентифицировать многие находки помогает интернет. Сейчас можно сфотографировать вещь и загрузить изображение в поисковик.

Перед тем, как попасть на витрину, экспонаты отмывают и обеззараживают. На бирке рядом с каждым предметом кроме названия стоят дата находки и имя сортировщика, который добыл экспонат.

НАШЕЛ ТРОФЕЙ — ПОЛУЧИШЬ ПРЕМИЮ

Чтоб веселее работалось, на комплексе переработки запустили соревнование. Весь квартал сортировщики копят экспонаты. В день X презентуют находки. На музейные полки попадают три лучших вещи. А тем, кто нашел их, премии 500, 1000 и 1500 рублей. Говорят, состязания нешуточные: с презентацией достоинств находки и бурным обсуждением.

— Вот стопка продуктовых карточек, — продолжает гендиректор Евгений Комаров. - Датированы декабрем 1947 года. Мы подумали, что случилась трагедия — Новый год на дворе, а человек не воспользовался талонами. Все оказалось проще: в то время отменили эти карточки.

Поначалу думали, что за этими продуктовыми талонами кроется грустная история, но все оказалось прозаичнее.

Поначалу думали, что за этими продуктовыми талонами кроется грустная история, но все оказалось прозаичнее.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В коллекции много пленочных фотоаппаратов. От массовых советских моделей вроде ФЭД и «Зенит» до «Полароида», кассета для которого сегодня стоит как четыре камеры на вторичном рынке.

Есть полка военной истории. Глядишь и накатывают грустные мысли: почему в мусорное ведро полетела фотокарточка из июля 1945 года? На ней улыбаются пилоты советской эскадрильи. Есть ножны из 1937 года от именного кортика офицера Люфтваффе — воздушных сил эпохи Третьего рейха. Очевидно, экземпляр трофейный. Рядом клинки в стиле китайских императоров. Но это, конечно, новодел.

— Коллекция и вправду богатая. Наверное, и драгоценности находят? — интересуюсь у директора.

— Сто процентов находят! Я 12 лет в этой сфере работаю и точно знаю. Вот недавно слух ходил, что золотую цепочку нашли... Но хоть бы раз кто принес! Такие вещи в музей, конечно, не дойдут...

Гендиректор КПО Евгений Комаров демонстрирует экспонаты: кортик офицера Люфтваффе и стилизацию под китайские клинки.

Гендиректор КПО Евгений Комаров демонстрирует экспонаты: кортик офицера Люфтваффе и стилизацию под китайские клинки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Чем занимается комплекс переработки отходов

КПО «РТ-Инвест» под Сергиевым Посадом — крупнейший цех сортировки в стране. Сюда везут коммунальные отходы из Сергиево-Посадского городского округа, Дмитрова, Химок, Долгопрудного — в год через линии сортировок проходит 450 тысяч тонн. Обманом скинуть отходы не выйдет: при въезде номер мусоровоза сканируют датчики и сверяют с базой.

Экскаваторы грузят мусор в специальную машину, которая разрывает пакеты. Все добро попадает на конвейер. Вдоль него сортировщики: вытаскивают стекло, бумагу, габаритный мусор. Оставшееся делит вереница сепараторов: пластик в эту сторону, металл ловят магниты и т.д. В заключении еще один цех ручной сортировки. В нем работают женщины и мусор к ним попадает более «чистый» — только пластик и макулатура.

10% вторсырья сразу продают, например, лом. 40%, которые нельзя переработать, компостируют и захоранивают. Позже территорию ждет рекультивация. Оставшаяся половина отходов уходит на переработку. Так, из пластика получаются гранулы, из которых вновь можно сделать упаковку.

В такие брикеты формуют ПЭТ, чтобы затем переплавить его в гранулы и заново изготовить тару.

В такие брикеты формуют ПЭТ, чтобы затем переплавить его в гранулы и заново изготовить тару.

Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Как попасть на экскурсию

Нужно оставить заявку на сайте rtinvest-excursion.ru. Указать имя и контактный номер. Записаться можно на один из трех КПО в Каширском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах. Покажут местный музей мусора и проведут по цеху. Экскурсии организуют по мере набора группы.

Экология: люди и дела