Запрещенные книги Льва Толстого и кортик офицера Люфтваффе: какие сокровища таят подмосковные свалки

На комплексе по переработке отходов попадаются удивительные находки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Наши люди наконец поняли: мусор стоит дорого — золотые горы! За границей за право перерабатывают отходы бьются бизнес-корпорации. За это не только платит государство, еще и сырье после переработки можно продавать.

Но это все разговоры о большом бизнесе. Попадается ли на свалках ценное в понимании простого человека — вот что интересно. За ответом мы поехали под Сергиев Посад.

Год назад компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») построила здесь комплекс по переработке отходов «Север». Местные сотрудники успели собрать небольшой музей Trash Art — дословно «мусорное искусство». Может, искусства пока не так много, но вещицы на витринах любопытные.

ИЗДАНИЯ РЕДЧАЙШИЕ

Первым экспонатом музея стала керамическая безделушка-башмачок, из которого выглядывает мышка.

— Прошлым летом ко мне прибежал сортировщик. Говорит: «Евгенич, смотри какую штуку нашел». И показывает этот башмачок! — рассказывает генеральный директор КПО Евгений Комаров.

Тот самый башмачок, с которого началась коллекция. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Стоп-стоп! То есть простой сортировщик, вбежал в кабинет гендиректора? — прерываю собеседника.

— … а что такого? У нас все просто, я по именам почти каждого знаю. Так вот, после этого башмачка и решили собирать коллекцию. Мы не ищем что-то археологическое. Хотим показать, что люди иногда по ошибке что-то выбрасывают, а это может оказаться ценным.

На книжных подставках несколько томов Льва Толстого — прижизненные издания конца XIX века. В Российской империи они были запрещены. Поэтому ходили по частным коллекциям. Рядом еще фолиант — том Глеба Успенского — современника графа Толстого. Книги показали букинистам, и те подтвердили: издания и вправду редчайшие.

Издания Льва Толстого и Глеба Успенского. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока музей обустроили в небольшой комнате, но уже подумывают о расширении — места стало не хватать. Идентифицировать многие находки помогает интернет. Сейчас можно сфотографировать вещь и загрузить изображение в поисковик.

Перед тем, как попасть на витрину, экспонаты отмывают и обеззараживают. На бирке рядом с каждым предметом кроме названия стоят дата находки и имя сортировщика, который добыл экспонат.

НАШЕЛ ТРОФЕЙ — ПОЛУЧИШЬ ПРЕМИЮ

Чтоб веселее работалось, на комплексе переработки запустили соревнование. Весь квартал сортировщики копят экспонаты. В день X презентуют находки. На музейные полки попадают три лучших вещи. А тем, кто нашел их, премии 500, 1000 и 1500 рублей. Говорят, состязания нешуточные: с презентацией достоинств находки и бурным обсуждением.

— Вот стопка продуктовых карточек, — продолжает гендиректор Евгений Комаров. - Датированы декабрем 1947 года. Мы подумали, что случилась трагедия — Новый год на дворе, а человек не воспользовался талонами. Все оказалось проще: в то время отменили эти карточки.

Поначалу думали, что за этими продуктовыми талонами кроется грустная история, но все оказалось прозаичнее. Фото: Андрей АБРАМОВ

В коллекции много пленочных фотоаппаратов. От массовых советских моделей вроде ФЭД и «Зенит» до «Полароида», кассета для которого сегодня стоит как четыре камеры на вторичном рынке.

Есть полка военной истории. Глядишь и накатывают грустные мысли: почему в мусорное ведро полетела фотокарточка из июля 1945 года? На ней улыбаются пилоты советской эскадрильи. Есть ножны из 1937 года от именного кортика офицера Люфтваффе — воздушных сил эпохи Третьего рейха. Очевидно, экземпляр трофейный. Рядом клинки в стиле китайских императоров. Но это, конечно, новодел.

— Коллекция и вправду богатая. Наверное, и драгоценности находят? — интересуюсь у директора.

— Сто процентов находят! Я 12 лет в этой сфере работаю и точно знаю. Вот недавно слух ходил, что золотую цепочку нашли... Но хоть бы раз кто принес! Такие вещи в музей, конечно, не дойдут...

Гендиректор КПО Евгений Комаров демонстрирует экспонаты: кортик офицера Люфтваффе и стилизацию под китайские клинки. Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА «КП»

Чем занимается комплекс переработки отходов

КПО «РТ-Инвест» под Сергиевым Посадом — крупнейший цех сортировки в стране. Сюда везут коммунальные отходы из Сергиево-Посадского городского округа, Дмитрова, Химок, Долгопрудного — в год через линии сортировок проходит 450 тысяч тонн. Обманом скинуть отходы не выйдет: при въезде номер мусоровоза сканируют датчики и сверяют с базой.

Экскаваторы грузят мусор в специальную машину, которая разрывает пакеты. Все добро попадает на конвейер. Вдоль него сортировщики: вытаскивают стекло, бумагу, габаритный мусор. Оставшееся делит вереница сепараторов: пластик в эту сторону, металл ловят магниты и т.д. В заключении еще один цех ручной сортировки. В нем работают женщины и мусор к ним попадает более «чистый» — только пластик и макулатура.

10% вторсырья сразу продают, например, лом. 40%, которые нельзя переработать, компостируют и захоранивают. Позже территорию ждет рекультивация. Оставшаяся половина отходов уходит на переработку. Так, из пластика получаются гранулы, из которых вновь можно сделать упаковку.

В такие брикеты формуют ПЭТ, чтобы затем переплавить его в гранулы и заново изготовить тару. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Как попасть на экскурсию

Нужно оставить заявку на сайте rtinvest-excursion.ru. Указать имя и контактный номер. Записаться можно на один из трех КПО в Каширском, Коломенском и Сергиево-Посадском округах. Покажут местный музей мусора и проведут по цеху. Экскурсии организуют по мере набора группы.