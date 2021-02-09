Сербская мафия планировала убийство президента страны, объявившего войну бандитам

Президент Cербии Александр Вучич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На состоявшейся 27 января 2021 года церемонии открытия памятника Стефану Немане, одному из основателей независимого сербского государства, на которой присутствовал президент страны Александр Вучич, были предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Главу государства охраняли аж 850 спецназовцев, весь квартал был оцеплен полицией. А неподалеку от места торжества задержали микроавтобус с мускулистыми молодыми парнями с «фанатскими» нашивками, собравшихся, как они объяснили на вечеринку. По версии же правоохранителей ни в какой клуб они не собирались, а вели наблюдение за процессом открытия монумента.

Многие сразу связали происходящее с объявлением лидером страны в октябре 2020 года о начале «крестового похода против мафии». Борьбу с ОПГ он назвал приоритетом властей Сербии во внутренней политике, подчеркнув, что победа будет одержана любой ценой, несмотря на все возможные последствия такого решения. По данным контрразведки в преступном мире не оставили без внимания громкие слова президента и начали готовить на него покушение.

И опасаться Вучичу, надо сказать, есть чего. В регионе, наводненном оружием, убийства высокопоставленных политиков — вовсе не редкость. В 2003 году снайперским выстрелом прямо в холле дома правительства Сербии был убит премьер-министр Зоран Джинджич. Стрелком оказался бывший спецназовец Звездан Йованович, действовавший по заказу «Земунской» ОПГ.

Убитый в 2003 году премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Фото: EAST NEWS

Но к Вучичу мафии подобраться пока не удалось - 4 февраля министр внутренних дел Александр Вулин объявил об аресте представители организованной преступной группировки, готовившей покушение на президента.

Мафиозная бригада, возглавляемая криминальным авторитетом Велько Беливуком по кличке «Реальная проблема» (Веля Неволя), действовала под видом группы фанатов белградского футбольного клуба «Партизан». Преступники вербовали молодых людей из числа болельщиков-ультрас «Гробари», одной из основных фанатских группировок в Сербии, основанной еще в 1970-х годах. Вместе с криминальным боссом за решетку попали еще 19 человек. Недостатка поводов для ареста головорезов не было — операция по их поимке длилась более полугода, а за ними числился целый шлейф тяжких преступлений - от многочисленных убийств и похищений с целью вымогательства до торговли наркотиками.

В материалах следствия есть кадры, на которых жертвы входят в помещения или садятся в машины членов банды и исчезают навсегда. По оперативным данным, большинство этих людей потом погибли чудовищным образом - мафиози отрезали им уши, головы и глаза, а затем отправили эти записи конкурирующим кланам.

Но главное открытие ждало полицейских, когда они провели обыски в помещениях, занимаемых «фанатами» в здании стадиона клуба «Партизан» - там обнаружили семь снайперских винтовок, оснащенных самой современной оптикой, а также специальные патроны, способные поражать даже легкобронированную военную технику, - сообщает местное издание «pink.rs».

Ультраc футбольного клуба "Партизан" (Белград) на трибунах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чуть позже был задержан и снайпер, кстати тоже выдававший себя за спортсмена. Для прикрытия он даже тренировался на стрельбищах в Раднике и Банатски-Брестоваце, да вот только на соревнованиях такими патронами явно не стреляют.

Местные правоохранители уверены, что задержанная группа и есть ячейка, готовившая покушение на Вучича и о которой их предупреждали информаторы.

Кроме того, в схронах группировки было найдено оборудование, позволяющее перехватывать звонки сотовых телефонов и теперь контрразведка проверяет бандитов на причастность к фактам выявленной в январе этого года незаконной «прослушки» президента.

На этом фоне найденные в квартире лидера ОПГ 60 000 евро, на каждой из которых были обнаружены следы кокаина, кажутся детским лепетом — ведь если обвинения в планировании покушения на Вучича подтвердятся, Велько грозит 40 лет заключения, а то и вовсе пожизненный срок, как раз введенный в 2019 году за особо тяжкие преступления.

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