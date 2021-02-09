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Антон Шипулин: Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону у нас будет две-три медали

Накануне старта ЧМ в словенской Поклюке kp.ru поговорила со знаменитым российским спортсменом и депутатом Госдумы
Авторы (3):
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Кирилл СЕРОВКирилл СЕРОВ
Любовь МОИСЕЕВА
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Накануне старта ЧМ в словенской Поклюке kp.ru поговорила со знаменитым российским спортсменом и депутатом Госдумы

Накануне старта ЧМ в словенской Поклюке kp.ru поговорила со знаменитым российским спортсменом и депутатом Госдумы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Здравствуйте, Антон! Объявили состав сборной России на чемпионат мира. У мужчин это - Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили. У женщин - Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова. Как вы считаете, всех взяли, никого не забыли?

- Да нет. Ограниченное количество человек, которые могут представлять Россию, поэтому здесь даже с запасом взяли. И еще один-два в запасе на всякий случай.

- Нам кажется, одного человека не хватает – в сборной нет Антона Шипулина.

- Мы эту тему уже давно закрыли, этот состав без меня уже в течение двух лет выступает. Меня уже точно нет и не будет в команде.

- У болельщиков возникают сомнения по некоторым членам команды. Например, кто-то говорит, что 22-летний Карим Халили, который в прошлом году себя ярко зарекомендовал, в этом году немного сдал обороты. И даже высказывают мнение, стоит ли брать его на чемпионат мира, если нет особой надежды на то, что он блеснет ярко. И есть сомнения насчет Евгений Гараничева, дескать, он уже изработался, и пора дать дорогу молодым.

- В любом случае, состав утверждает тренерский совет, они смотрят, в каком состоянии перед чемпионатом мира находятся ребята. И, конечно, здесь должны выбирать по объективным показателям. По Кариму могу сказать, что даже если он не будет участвовать, у него есть прекрасная возможность побыть в той обстановке, это уже хорошо, потому что тот психологический фактор чемпионата мира, не присутствует на кубковых соревнованиях. Есть такая методика –ребят, на которых возлагается большая надежда, брать с собой на такие ответственные соревнования, чтобы они закалялись ментально. Я не вижу в этом ничего страшного, пусть побудет. Думаю, не только у тренеров, но и у болельщиков большие надежды на него.

По Евгению Гараничеву тоже. Не могу здесь судить, оценивать, он находится в команде. И тренерам виднее, в каком он сейчас состоянии. Будет ли он участвовать или останется просто как запасной - это тоже им решать.

- А где другие таланты? 20-летний Даниил Серохвостов, говорят, подает большие надежды. Вы слышали о Серохвостове?

- Конечно, слежу. Лично не общались, но как болельщик смотрю, новости читаю. Хочется верить, что у нас подрастает молодежь. И хочется, чтобы они больше опыта набирались, но здесь надо понимать, что чемпионат мира – это ответственный старт. А обкатывать молодежь, надо начинать с Кубков Европы, с Кубков мира, но не сразу с чемпионата мира. Тем более, если есть объективно на данный момент ребята посильнее него.

- У мужчин есть явный лидер – это Александр Логинов. А вы видите лидеров в женской команде?

- Вижу. По моему мнению на данный момент – это Светлана Миронова, она себя неплохо зарекомендовала на двух последних этапах Кубка мира. Она ярко выступала, навязывала борьбу ходом, но немного где-то не повезло, где-то не получалось – это в стрельбе. И я надеюсь, что, если все звезды совпадут, она сможет рассчитывать на личную медаль чемпионата мира. Не будем забывать, что Света всегда в каком бы состоянии не подходила, всегда навязывает борьбу, по крайней мере, всегда у болельщиков, у тренеров есть надежда.

ПРО ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

- Антон, а вот в лыжных гонках в последнее время сплошные конфликты. Большунов чуть не подрался на финише, после того, как финн загородил дорогу.

- В биатлоне тоже случались такие ситуации, я помню Фуркада, который тоже применял такой маневр, перекрывал коридор на финишной прямой. Есть ли необходимость как-то закрепить эти нюансы в правилах? Или это просто спортивная борьба? Или мы считаем, что это не совсем красиво? Но, как бы то ни было, такие моменты добавляют драматизма в соревнования и поднимают рейтинг трансляций. А Большунов, как настоящий русский парень с русским характером, не мог вытерпеть вот этой нечестной борьбы. Я много раз говорил, когда у нас были стычки с Фуркадом и с другими соперниками, что надо играть в честную игру, разбираться на финише по-спортивному и не загораживать коридор.

С другой стороны, финн тоже не нарушил правила, здесь больше была эмоциональная борьба. Финн некрасиво поступил с точки зрения духа соперничества, но у Большунова сыграли эмоции. Сейчас мы не будем это мусолить, он сам все понимает. И в следующий раз это ему будет большим уроком, что не нужно выплескивать свои эмоции ежесекундно, а лучше подумать, переждать, переспать с этой мыслью. И уже делать какие-то выводы. А что произошло, то произошло, назад уже не вернуть. Зато теперь, думаю, русских ребят будут уважать еще больше. И знать, что с нами шутки плохи.

- Если честно, у вас бывало такое желание – огреть кого-то палкой?

- Было. И не раз.

- И как вы себя сдерживали?

- Когда происходил какой-то конфликт на лыжне, я всегда понимал, что эмоции надо выплеснуть, но надо сделать это как-то аккуратно. Где-то прикрикнуть, где-то немного подтолкнуть. Не напоказ, не на видеокамеры, а зрителям где-то показать, что ты не доволен. Но это нормально в спорте. А эта ситуация с Большуновым, который сейчас является мировым лидером, попала на камеру на финише.

Большунов чуть не подрался на финише, после того, как финн загородил дорогу.

Большунов чуть не подрался на финише, после того, как финн загородил дорогу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО ЙОХАННЕСА БЕ

- А вам не кажется, что лидер мирового биатлона Йоханнеса Бе как-то сбавил обороты. Сумеет ли он повторить рекорд Фуркада, превзойдет ли достижения Бьонрндалена?

- После Бьерндалена был Фуркад, сейчас Бе. Это совершенно разные по психотипу спортсмены. У Йоханнеса Бе еще все впереди, он в этом году делал эксперименты с винтовкой, мы видим, что он ходом не потерял свои кондиции. Сейчас тоже многие ждут и смотрят за ним, как он будет выступать на чемпионате мира, потому что он недавно поменял ложе у винтовки. С одной стороны, так не делают перед большими стартами, а с другой стороны, я понимаю, что ему надо психологически переключиться. Бывают такие факторы у биатлонников: что-то не так, что-то мешает, тогда стоит немного поправить изготовку или ложе, что он и сделал. Но то, что это может сыграть в положительную сторону - пятьдесят на пятьдесят. Будем надеяться, что Йоханнес знает, что делает, у него очень хороший тренер по стрельбе. И они будут показывать хороший результат. По крайней мере, он мне сильно импонирует как человек, как биатлонист. И я хотел бы, чтобы у него все получилось.

- Рисковый парень?

- Рисковый. Но не так, чтобы он все на кон поставил, но рискует, понимая, что в прошлом году у него было падение точности стрельбы. И здесь я ему только аплодировать могу.

- Мы тоже желаем ему успеха, потому что парень очень симпатичный.

- Харизматичный.

- Да. И коридоров он пока никому не перекрывал.

- Да.

ПРО МЕДАЛИ ЧМ

- Хотел пожелать нашим ребятам хороших выступлений. Самое главное – подходить к стартам с холодной головой. И, конечно, пожелаем им побольше удачи, которая очень важна в биатлоне. Думаю, что они готовы, заслужили медали. И будем надеяться, что совсем скоро порадуют наших зрителей, тренеров, близких своим хорошим выступлением?

- А медали будут?

- Да, надеюсь. Хочется в это верить. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но, как и все болельщики, буду смотреть и верить.

- А сколько и каких медалей?

- Я надеюсь, что будут, по крайней мере, две-три медали. Одна личная и одна-две в эстафетах.

- А кто у ребят, кроме Логинова, может взять медаль - Латыпов?

- Латыпов себя хорошо зарекомендовал в эстафете, в личных гонках у него не все складывается благополучно, но на чемпионат мира нельзя сбрасывать со счетов ни одного из спортсменов. Всегда кто-то может выстрелить. У нас было много случаев, когда, к примеру американцы, или спортсмены из других стран, которые на Кубках мира оставались в тени, с чемпионатов мира приезжали с медалями. Поэтому мы надеемся, ждем и желаем всем нашим ребятам большой удачи.

ПРО СКАНДАЛ С ЭКС-ГЛАВОЙ IBU

- Про Бессеберга что вы думаете? Про этот скандал с ним, насколько он обоснован? Наши болельщики считают, что его прессуют из-за тог, что он хорошо относился к России.

- Да, у него действительно были хорошие отношения с Россией, такие же хорошие, как и с другими странами. Он всегда был улыбчив, здоровался, разговаривал, близко был и к спортсменам, и к тренерам, поэтому, думаю, что тут большую роль сыграл политический фактор. И хотелось бы пожелать правоохранителям и тем, кто расследует эти дела, лучше разбираться, но не идти по политической линии.

- Спасибо!

- Ждем побед нашей сборной!

Кстати

Стал известен состав сборной России на первую гонку чемпионата мира в словенской Поклюке. В смешанной эстафете, которая состоится 10 февраля (начало – в 17:00), выступят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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