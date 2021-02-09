"Посмотрите на глаза и цвет лица!": как выглядел солист "Иванушек" Олег Яковлев перед смертью

Олега Яковлева нет с нами более трех лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Олег Яковлев скончался в 2017 году от остановки сердца. Прах солиста группы "Иванушки International" предали земле на Троекуровском кладбище. Перед смертью 47-летний артист тяжело болел. При этом на публике не появлялся. Андрей Малахов показал, как выглядел музыкант перед смертью.

Олега Яковлева нет с нами более трех лет. Однако его друзья по сей день продолжают делить наследство певца. На кону - роскошная квартира в Москве за несколько миллионов рублей. Дошло до того, что близкие музыканту люди едва не передрались в "Прямом эфире" на канале "Россия 1". Скандал они учинили на шоу Андрея Малахова, не стесняясь камер.

При жизни Яковлев хотел, чтобы его имущество перешло университетскому другу Роману Радову. Именно его исполнитель, зная, что тяжело болен, указал в завещании. Но актер на протяжении трех с половиной лет не может попасть в элитные апартаменты на Дербеневской набережной.

Дело в том, что жилплощадь оккупировала Александра Куцевол. Женщина сразу после смерти исполнителя объявила себя его женой и главной наследницей. Она утверждала, что отношения с Олегом узаконила в Сербии.

Малахов, в свою очередь, отметил, что в 2017 году после смерти артиста неожиданным образом на Куцевол оказалась переписана недвижимость вокалиста в Черногории. В 2020 году представители Радова вскрывали квартиру певца в Москве, поменяли в ней замки. Но Куцевол не отступает и пытается оспорить завещание по сей день.

Александра не выходит из жилища, даже когда приходят судебные приставы. Она надеется отвоевать чужую недвижимость. Женщина намерена доказать, что состояла в отношениях с Яковлевым, хотя расписаны они не были.

Олег Яковлев тяжело болел перед смертью

В какой-то момент крики гостей в студии так надоели Малахову, что он включил видео, записанное за десять дней до гибели Яковлева. И показал страшные кадры с артистом. Олег находился в ужасном состоянии.

"Чувствуют мое сердце и мой нос, что лета не будет. Так что крепитесь, держитесь, утепляйтесь и постарайтесь найти себе где-нибудь теплое местечко или куда-то съездить. Запастись загаром", - говорит певец.

Видео с ним выглядят пугающими. У Яковлева желтый цвет лица и склеры. Андрей пристыдил друзей музыканта за то, что никто из них не обращал внимание на умирающего вокалиста. "Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета вообще. Сейчас все делят всю его недвижимость, бабки и счета!", - возмутился Малахов.

Напомним, в июне 2017 года стало известно о госпитализации Олега Яковлева в тяжелом состоянии. Музыкант попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени. Утром 29 июня артист скончался, не приходя в сознание, на 48-м году жизни в одной из московских клиник. Причиной смерти стала остановка сердца. Позже стало известно, что артист давно болел, но лечиться не хотел. Он предпочел оставаться дома.