Белорусский выбор: На запад пойдешь - без заводов останешься, а на восток - с Россией поженишься

Разбираемся с экспертом, чем для белорусов евразйская интеграция будет отличаться от проевропейского пути Фото: Александр КОЦ

Новый политический сезон в Белоруссии 11 февраля открывает Всебелорусское народное собрание – высшее представительное учреждение в духе вече, земских соборов и коммунистических съездов. На нем будут определена экономическая стратегия страны на ближайшую пятилетку, и явно это будет не дежурный выбор. Политическая ситуация в республике делает невозможной политику многовекторности.

Хотя, пожалуй, никто не сомневается, что большинство делегатов на съезде будут сторонниками президента Лукашенко и поддержат сближение с Россией, а оппозиция будет добиваться смены режима и соответственно экономических стратегий совсем другими методами, в первую очередь, ища опору в поддержке западных государств.

Классический выбор между Западом и Востоком не раз в истории вставал перед Минском. Каковы будут последствия поворота в ту или иную сторону на этот раз, в преддверии открытия Всебелорсского народного собрания «КП» обсудила с белорусским политологом, сотрудником института философии Национальной Академии Наук Алексеем Дзермантом.

1. Скажите «сыр»!

Если говорить о белорусских товарах на российском рынке, то прежде всего вспоминается молочка. Цифры это подтверждают: только сыров и творога мы импортируем из Белоруссии в год на сумму порядка $1 млрд (для сравнения Россия во все страны мира экспортирует этих продуктов только на $80 млн). А есть еще сливочное масло или концентрированное молоко, объемы поставок которых тоже исчисляются в сотнях миллионов долларов. Да что там говорить: даже в небольших российских городках сегодня обязательно встретишь магазинчик «Белорусские продукты».

- Если белорусы вдруг пойдут по пути дезинтеграции с России, то этот премиальный рынок конечно, будет потерян, - констатирует Дзермант. – И никто его нам не сможет заменить. Сегодня есть небольшой рост поставок белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай, но его не сравнить с Россией. Что касается Европы, то ей белорусские сыры и масло просто не нужны. Думаю, отказ от интеграции с Россией приведет к огромным выпадающим доходам и упадку белорусской мясо-молочной отрасли.

2. Соцпакет или «заробитчанство»

В доковидные времена в России постоянно или временно работали около полумиллиона белорусов (порядка 5% жителей страны). Зарплату в российских рублях они конвертировали в белорусскую валюту – за 10 лет объем денежных переводов отсюда-туда составил более $1,7 млрд.

- Этому способствовало общее социальное пространство. У белорусов нет в России проблем с языком и трудоустройством. И в отличие от, например, выходцев из Средней Азии их охотно нанимают не только на рабочие специальности, но и даже на руководящие, - напоминает Дзермант. – В рамках Евразийского союза российские работодатели могут нанимать белорусов по упрощенной процедуре, без специального патента и разрешения на работу. А законы Союзного государства гарантируют белорусам дополнительные социальные гарантии, в частности, в том что касается медстраховки.

Для некоторых украинских «заробитчан» альтернативой российскому рынку труда стала Польша. Но у этого варианта есть серьезные минусы.

- Притом что в Евросоюзе, в целом, выше уровень зарплат, права трудовых мигрантов очень мало защищены по сравнению с тем, что мы имеем сейчас в России, - говорит эксперт. – Украинские и белорусские трудовые мигранты в Польше подвергаются дискриминации, нередки ксенофобские нападки. Польша – это другой язык и другая культура, к тому же очень моноэтничная. Там белорусы, выехавшие на заработки, встретятся с такими проблемами, которых они никогда не видели в России.

3. А у нас дешевый газ. А у вас?

Во всех переговорах об интеграции в последние годы главным камнем преткновения были цены на российские нефть и газ. Лукашенко как-то даже заявил, что для Белоруссии и Смоленской области они должны быть одинаковыми. Россия в свою очередь кивает на то, что энергоносители и так поставлялись соседям по ценам значительно ниже европейских – только на этих льготах Белоруссия сэкономила более $70 млрд за 10 лет, огромную для местной экономики сумму. Тут уж впору говорить не об отдельных отраслях, а о том, что без такого субсидирования в принципе свести концы с концами будет практически невозможно.

Во всех переговорах об интеграции в последние годы главным камнем преткновения были цены на российские нефть и газ. Фото: Shutterstock

- Позиция белорусского руководства состоит в том, что в едином экономическом пространстве промышленные предприятия должны быть поставлены в равные условия. Цена нефти и газа критически влияет на себестоимость производства. Поэтому у российских заводов сейчас есть преимущества, - объясняет Дзермант. – Но никто не отрицает, что экономический эффект от уже существовавших льгот был очень большой. Что бывает, когда эти льготы забирают, мы видим на примере Украины. Производство обходится значительно дороже, соответственно товары резко теряют конкурентоспособность на всех рынках. Кроме того, на Новополоцком и Мозырском НПЗ из российского сырья делают бензин и другое горючее, которые потом идут на экспорт и пользуются спросом благодаря низкой цене. И наконец, мы помним, что через нашу страну проходит газопровод «Ямал - Европа» и нефтепровод «Дружба», и объемы транзита через них тоже влияют на нашу экономику.

4. Атомные перспективы

7 ноября 2020 года была введена в эксплуатацию первая атомная электростанция в Белоруссии – БелАЭС. Как можно догадаться, произошло это при теснейшем сотрудничестве с «Росатомом». Более того, деньги на строительство – более $10 млрд – были взяты в кредит в России. Уже запроектирован второй блок АЭС, обсуждается строительство третьего и четвертого.

- Мы превратились в энергоизбыточную страну. БелАЭС полностью обеспечит собственные нужды в электричестве, можно закрыть старые мазутные станции, ТЭЦ и так далее. Уже пошел экспорт электричества, в частности в Украину. Польша и Литва пытаются всячески блокировать доступ белорусской энергии на европейский рынок, но через российскую сеть она все равно туда просачивается, - говорит Дзермант.

5. Кредиты без выкручивания рук

Сторонники любой евроинтеграции почему-то всегда поднимают на щит такой бонус от нее как безвизовый въезд в ЕС (будто это предел мечтаний человека), но при этом забывают о других побочных эффектах. Страна-кандидат на прием в западную семью безальтернативно попадает в цепкие объятия Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые выдают политические кредиты. Среди постоянных требований – поднятие коммунальных тарифов для населения, передача ликвидных предприятий под управление иностранцев, сокращение госрасходов.

- Сейчас наш крупнейший кредитор – Россия. И как правило, мы получали взаймы в те моменты, когда это было нужнее всего, и без политического выкручивания рук, - рассказывает Алексей Дзермант. - Оперативные платежи с нашей стороны исправно проходят, в ряде случаев Россия шла на рефинансирование кредитов. Сегодня также кредитором белорусской экономики выступает Китай, но это связанные кредиты, то есть на эти деньги либо приобретаются китайские товары, либо строится инфраструктура при участии китайских компаний.

6. Путь в Китай лежит через Россию

Говоря о том, что Китай может заменить Россию в качестве главного партнера Белоруссии, скептики забывают, что эти три страны связаны по сути единым партнерством. Переориентация Минска на Европу и США автоматически означала бы и ухудшение отношений с Китаем. Свежий пример – украинские санкции против китайских акционеров завода «Мотор Сич», явно введенные по рекомендации западных наставников. В логике глобальной конфронтации супердержав усидеть на двух стульях сразу не получится.

- Не стоит забывать, что путь в Китай, в буквальном смысле, лежит через Россию, - говорит Дзермант. – Для нас очень важен китайский рынок. И наше огромное преимущество состоит в том, что есть общее таможенное пространство с Россией и Казахстаном. Соответственно сроки и затраты доставки товаров в Китай серьезно сокращаются.

Политическая ситуация в республике делает невозможной политику многовекторности. Фото: Shutterstock

7. Что останется от гигантов индустрии?

Из всех постсоветских республик Белорусия, пожалуй, лучше всех сохранила свой промышленный потенциал, в том числе престижное машиностроение. Такие заводы как Минский Тракторный, БелАЗ, МАЗ, «Белкоммунмаш» являются гордостью белорусской экономики. Разумеется, важнейший рынок сбыта этой продукции - это Россия с ее городами-миллионниками и крупными индустриальными районами. А в прошлом году, например, Белоруссия увеличила поставки соседу с востока цветных телевизоров (под легендарными марками «Горизонт» и «Витязь»).

Прозападная же политика почти всегда связана с деиндустриализацией стран-сателлитов. Непереработанное сырье, рабочие руки, мозги – этим вклад новичка в европейскую семью должен ограничиться.

- Те заводы, в которых белорусские предприятия создают конкуренцию европейским производителям, будут просто закрыты, - уверен Дзермант. - Что же касается высокодоходных и уникальных сегментов, таких как калийные удобрения, то они, безусловно, будут сохранены, но перейдут под контроль западных акционеров, и в таком случае большая часть прибыли будет утекать за пределы страны. На сегодня абсолютное большинство белорусских предприятий принадлежит государству или местным бизнесменам. Даже российского участия здесь практически нет. И кстати, одно из опасений по интеграции с Россией как возникает из-за того, что у вас гораздо больше участие транснациональных корпораций в крупном бизнесе. А здесь хотели бы оставить все белорусские предприятия белорусскими. Но я уверен, что две страны выработают принципы совместной промышленной политики. Есть мечта – общая белорусско-российская программа импортозамещения западных товаров. Это тот уровень кооперации, который был в Советском Союзе.

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