Владимир Путин похвалил российских судей за справедливость и человечность

Владимир Путин собрал ежегодное Всероссийское совещание судей. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Во вторник, 9 февраля, Владимир Путин собрал (на этот раз - в режиме видеоконференции) ежегодное Всероссийское совещание судей.

- Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за их подвижнический труд, - сказал президент в самом начале разговора. - Но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение то, что судебная система нашей страны в тяжёлый период распространения инфекции не перешла в режим торможения.

После этого Путин произнес тезис, который ещё раз повторил и развил уже после того, как с большим и подробным - докладом выступил председатель Верховного суда России Лебедев. (Кстати, кто не знает - Вячеслав Михайлович - своего рода рекордсмен, он занимает эту должность с 26 декабря 1991-го - такого в истории Российского государства ещё не было!)

- В некоторых странах, - заметил глава государства. - так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наши система, напротив, действовала без перебоев. Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства.

К плюсам, причем - большим - Путин отнёс и то, что в 2020-м наши суды рассмотрели больше дел, чем в 2019-м. (Эта цифра - причём, с детальной расшифровкой, прозвучала затем и в докладе Лебедева. - А.Г.) В том числе, и потому, что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам.

Путин при этом сделал упор на главном:

- Качество правосудия - при возросшей нагрузке - оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться. Замечу, что это не только наша оценка: согласно отчёту той же Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы. У нас к ним много вопросов, у них – к нам, но это объективная оценка. В частности, эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово затратной - (что особенно важно! - А.Г.) для граждан.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

1. - Президиумом Верховного Суда и Президиумом Совета судей были приняты два совместных постановления с рекомендациями о порядке работы судов в новых условиях. (Речь о пандемии. - А.Г.) Эти документы содержали перечни категорий дел, рассмотрение которых не может быть приостановлено или отложено. К ним относятся, например, дела об избрании мер пресечения или об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, о замене наказания более мягким его видом или об освобождении от наказания в связи с болезнью...

2. - ...И, конечно, те дела (в смысле, речь идёт о других делах в том же ряду, об их справедливом и оперативном рассмотрении. - А.Г.), которые возникли, собственно, из-за пандемии – их тоже хватало. К примеру, о должниках, у которых нет средств на погашение долга, так как из-за пандемии, вынужденных санитарных ограничений они временно потеряли работу или доход.

А подводя итог, Путин сделал такой вывод:

- Иными словами, Верховный Суд и Совет судей определили для судов перечень наиболее острых для людей социально, общественно значимых вопросов, не терпящих отлагательств.

В этом направлении и работали.

P.S.

...Между прочим, Фемида (в греческой мифологии это - Богиня Правосудия) на фасаде здания Верховного суда России изображена... без традиционной повязки на глазах.

- Почему у вас Фемида - с открытыми глазами? - спросил я однажды у Лебедева.

- А нам не стыдно смотреть в глаза простым людям, - то ли в шутку, то ли всерьез сказал Вячеслав Михайлович.