«Роснефть» автоматизирует более 90% операций при продаже авиатоплива

Фото: пресс-служба Роснефти

9 февраля - день гражданской авиации России. Компания «Роснефть» - лидер по поставкам авиатоплива в России, занимает более 30% рынка. На сегодня «Роснефть Аэро», оператор авиазаправочного бизнеса НК «Роснефть», заправляет воздушные суда в 44 аэропортах на территории РФ и за рубежом и последовательно расширяет партнерскую сеть. Причем, нефтяная компания является основным поставщиком в аэропорту Шереметьево с объемом поставок 40%.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БОЛЕЕ 90% ОПЕРАЦИЙ

Эксперты отмечают, что «Роснефть» ведет разработку цифровой платформы для повышения эффективности и оперативности процесса заправки воздушных судов - от сформированного в авиакомпании расписания полетов до передачи данных о заправке клиентам. Переход к такой модели позволяет автоматизировать более 90% операций при заправке воздушных судов, исключить риски, связанные с образованием излишков либо недостач нефтепродуктов, человеческим фактором при передаче данных в учетные системы, а также сократить время предоставления клиенту документов для оплаты до 5 минут с момента завершения заправки.

«Роснефть Аэро» активно внедряет цифровые решения, переходя на качественно новый уровень современного информационного бизнеса, повышая надежность производства.

«Технология заправки будет быстрее и за счет снижения времени оформления документов, - пояснил генеральный директор ТЗК Шереметьево Александр Тыщук. - Если раньше все это писалось и заполнялось вручную, то сейчас, при помощи элементарного планшета загружается информация и идет дальше по системам связи. В результате документы на оплату могут оказаться на руках у перевозчиков уже через пять минут после заправки».

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Технологическая цепочка движения авиатоплива на топливо-заправочный комплекс включает в себя многоступенчатую систему фильтрации и водоотделения, начиная с приема авиатоплива от транспортных предприятий и заканчивая выдачей авиатоплива в крыло. При этом тонкость фильтрации уменьшается с 15 до 1 микрона (тоньше человеческого волоса).

«Роснефть Аэро» внедрила информационную систему лабораторного контроля качества (ЛИМС). Новая система позволила автоматизировать внутренние бизнес-процессы лабораторий и интегрировать данные о качестве авиакеросина в единое информационное пространство, повысив надежность их хранения и оперативность доступа.

«Цифровые решение по заправочным комплексам «Роснефти» позволяют существенно экономить время клиентов, при наземном обслуживании, это положительно сказывается на экономике авиакомпаний, - резюмирует эксперт форума «Устойчивое развитие» Илья Горбунов. - Далее собственная инициатива «Роснефти» по сертификации лабораторий топлива (обязательная отсутствует с 2015 года) и компания сертифицирует лаборатории сама, причем в соответствии со всеми мировыми стандартами. Контроль качества топлива охватывает до 20 параметров. Таким образом достигается еще один важнейший фактор - фактор ресурсосбережения двигателей и в целом безопасности полетов.

И главное - идеально выбрано время для внедрения решений нефтяной компанией. Авиарынок сейчас в посткризисном состоянии, и можно безболезненно для бизнес-процессов внедрять эти решения. При этом, уже сейчас наблюдается тенденция восстановления объема авиаперевозок. Но – пока время для внедрения – как раз оптимально. И когда рынок заработает вовсю, решения «Роснефти» будут внедрены».