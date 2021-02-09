Эксперты ВОЗ опровергли «гипотезу разбитой пробирки», но источник происхождения коронавируса так и не нашли

Участники делегации ВОЗ заверили, что нет никаких убедительных данных, позволяющих считать, что коронавирус начал свой путь среди людей раньше декабря позапрошлого года Фото: REUTERS

Ученые и мировое сообщество не теряют надежды установить истинное происхождение коронавируса. Напомним, до сих пор так и не выяснено, какое именно животное было «посредником» между летучими мышами и передало «подготовленный» вирус человеку. Есть, в том числе, конспирологические версии разной степени радикальности - начиная с намеренного изобретения опасного вируса в ходе работ по созданию биологического оружия и заканчивая гипотезой «разбитой пробирки». Последняя предполагает, что утечка видоизмененного, готового заражать людей мышиного вируса произошла из научной лаборатории.

Чтобы докопаться до истины, в середине января в китайский город Ухань прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения. Эксперты посетили несколько больниц, где лечили первых больных ковидом, Уханьский институт вирусологии, а также прибыли на рынок морепродуктов Хуанань. Итоги своих исканий представители выездной комиссии ВОЗ обнародовали на международной пресс-конференции во вторник.

ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ РОЖДЕНИЯ МОНСТРА

Как рассказал глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, выдвинуто четыре версии происхождения COVID-19:

1. Прямая передача коронавируса SARS-CoV-2 от первоначального хозяина (летучей мыши) к человеку. Вирусологи поясняют, что это возможно либо при употреблении мышей в пищу, либо при вдыхании высохших экскрементов животных, например, при посещении пещер (вирус отлично выделяется не только при кашле и чихании, но и из кишечника, напоминают врачи).

2. Адаптация мышиного возбудителя болезни в организме промежуточного хозяина. Это могло быть какое-либо животное, с которым люди тесно контактируют, в том числе, опять же употребляют в пищу, пояснил эксперт.

3. Заражение через замороженные продукты. По сути, речь идет о той же передаче инфекции от животных - в виде мяса или других продуктов.

4. «Инцидент, связанный с лабораторией», как дипломатично выразился представитель делегации ВОЗ.

КТО ТЫ, ЖИВОЙ «АДАПТОР»?

На пресс-конференции сразу же было озвучено: какие гипотезы следует считать наиболее вероятными, а какие - практически нереальными.

- Работа, проделанная нами и другими исследователями, подтверждает, что природным резервуаром происхождения вируса являются летучие мыши, - сообщил Питер Бен Эмбарек. Однако, по его словам, в пределах Уханя не обнаружено популяций этих животных, в чьих организмах «живет» SARS-CoV-2. Что может означать одно из двух: или нулевой пациент заразился в другом регионе, или коронавирус попал к человеку через иное животное, промежуточного хозяина. Именно эту версию эксперты ВОЗ рассматривают как самую перспективную.

Кто же стал живым «адаптором», благодаря которому мышиный вирус смог приспособиться и перескочить к людям? Увы, это так и остается загадкой, признала международная делегация. Не исключается давно выдвинутая версия о панголинах (ящерах-муравьедах). В то же время стало известно о высокой восприимчивости норок и кошек к SARS-CoV-2, напомнил глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь. Поэтому изучаются данные о возможной роли других животных-переносчиков, добавил он.

Международная делегация обнародовала итоги своей работы в Китае Фото: REUTERS

Вторая актуальная гипотеза - заражение новой инфекцией через замороженные продукты. Следы вируса обнаружены на различных поверхностях рынка Хуанань, однако какими судьбами туда попал возбудитель COVID-19 - неведомо. Занести его могли и больные люди, и животные, которых продавали на прилавках, развели руками участники пресс-конференции. Есть вероятность завоза с продуктами, доставленными из других мест. При этом представитель КНР подчеркнул, что в тысячах образцов биоматериала, взятого у животных, а также проб продуктов в разных регионах Китая в конце 2019-2020 гг. SARS-CoV-2 ни разу не обнаруживали.

КАК ПРОВЕРЯЛИ ИНСТИТУТ ВИРУСОЛОГИИ

Последняя гипотеза, об утечке монстра из лабораторной пробирки, особенно интересовала журналистов. Однако на все вопросы о таком варианте происхождения инфекции делегаты ВОЗ в один голос отвечали: «это практически невозможно».

- Мы посетили Институт вирусологии в Ухане, долго и обстоятельно опрашивали как руководство, так и сотрудников, - поделился Питер Бен Эмбарек. - Нам предоставили подробное описание всех проектов института - и прошлых, и текущих, и будущих. Из чего стало очевидно: никакие работы с вирусом SARS-CoV-2 там не велись и не ведутся. Поэтому никакой утечки быть не могло. Просто нечему было утекать, - заявил глава международной рабочей группы.

Возможность создания такого вируса искусственно на сегодня вообще исключена - об этом говорят все данные мирового научного сообщества, добавили эксперты. И уточнили: сотрудников различных лабораторий в Ухане заодно опросили о симптомах, похожих на ковид - ничего подобного в декабре 2019-го ни у кого не отмечалось.

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда на самом деле появился ковид

В СМИ и Интернет-сообществах регулярно всплывают версии, что коварная инфекция на самом деле появилась куда раньше официально объявленной даты - декабря 2019 года. В том числе были сообщения, якобы SARS-CoV-2 еще осенью циркулировал в некоторых регионах Италии и Франции.

Участники делегации ВОЗ заверили, что нет никаких убедительных данных, позволяющих считать, что коронавирус начал свой путь среди людей раньше декабря позапрошлого года. «Мы изучали исследования коллег, истории болезни, проводили опросы - однозначно доказанным на сегодня можно считать только появление первых случаев COVID-19 в Ухане в начале декабря 2019 года», - заявили эксперты.

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