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Коронавирус Covid-19

Эксперты ВОЗ опровергли «гипотезу разбитой пробирки», но источник происхождения коронавируса так и не нашли

Международная делегация обнародовала итоги своей работы в Китае
Анна НИКОЛАЕВА
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Участники делегации ВОЗ заверили, что нет никаких убедительных данных, позволяющих считать, что коронавирус начал свой путь среди людей раньше декабря позапрошлого года

Участники делегации ВОЗ заверили, что нет никаких убедительных данных, позволяющих считать, что коронавирус начал свой путь среди людей раньше декабря позапрошлого года

Фото: REUTERS

Ученые и мировое сообщество не теряют надежды установить истинное происхождение коронавируса. Напомним, до сих пор так и не выяснено, какое именно животное было «посредником» между летучими мышами и передало «подготовленный» вирус человеку. Есть, в том числе, конспирологические версии разной степени радикальности - начиная с намеренного изобретения опасного вируса в ходе работ по созданию биологического оружия и заканчивая гипотезой «разбитой пробирки». Последняя предполагает, что утечка видоизмененного, готового заражать людей мышиного вируса произошла из научной лаборатории.

Чтобы докопаться до истины, в середине января в китайский город Ухань прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения. Эксперты посетили несколько больниц, где лечили первых больных ковидом, Уханьский институт вирусологии, а также прибыли на рынок морепродуктов Хуанань. Итоги своих исканий представители выездной комиссии ВОЗ обнародовали на международной пресс-конференции во вторник.

ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ РОЖДЕНИЯ МОНСТРА

Как рассказал глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, выдвинуто четыре версии происхождения COVID-19:

1. Прямая передача коронавируса SARS-CoV-2 от первоначального хозяина (летучей мыши) к человеку. Вирусологи поясняют, что это возможно либо при употреблении мышей в пищу, либо при вдыхании высохших экскрементов животных, например, при посещении пещер (вирус отлично выделяется не только при кашле и чихании, но и из кишечника, напоминают врачи).

2. Адаптация мышиного возбудителя болезни в организме промежуточного хозяина. Это могло быть какое-либо животное, с которым люди тесно контактируют, в том числе, опять же употребляют в пищу, пояснил эксперт.

3. Заражение через замороженные продукты. По сути, речь идет о той же передаче инфекции от животных - в виде мяса или других продуктов.

4. «Инцидент, связанный с лабораторией», как дипломатично выразился представитель делегации ВОЗ.

КТО ТЫ, ЖИВОЙ «АДАПТОР»?

На пресс-конференции сразу же было озвучено: какие гипотезы следует считать наиболее вероятными, а какие - практически нереальными.

- Работа, проделанная нами и другими исследователями, подтверждает, что природным резервуаром происхождения вируса являются летучие мыши, - сообщил Питер Бен Эмбарек. Однако, по его словам, в пределах Уханя не обнаружено популяций этих животных, в чьих организмах «живет» SARS-CoV-2. Что может означать одно из двух: или нулевой пациент заразился в другом регионе, или коронавирус попал к человеку через иное животное, промежуточного хозяина. Именно эту версию эксперты ВОЗ рассматривают как самую перспективную.

Кто же стал живым «адаптором», благодаря которому мышиный вирус смог приспособиться и перескочить к людям? Увы, это так и остается загадкой, признала международная делегация. Не исключается давно выдвинутая версия о панголинах (ящерах-муравьедах). В то же время стало известно о высокой восприимчивости норок и кошек к SARS-CoV-2, напомнил глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь. Поэтому изучаются данные о возможной роли других животных-переносчиков, добавил он.

Международная делегация обнародовала итоги своей работы в Китае

Международная делегация обнародовала итоги своей работы в Китае

Фото: REUTERS

Вторая актуальная гипотеза - заражение новой инфекцией через замороженные продукты. Следы вируса обнаружены на различных поверхностях рынка Хуанань, однако какими судьбами туда попал возбудитель COVID-19 - неведомо. Занести его могли и больные люди, и животные, которых продавали на прилавках, развели руками участники пресс-конференции. Есть вероятность завоза с продуктами, доставленными из других мест. При этом представитель КНР подчеркнул, что в тысячах образцов биоматериала, взятого у животных, а также проб продуктов в разных регионах Китая в конце 2019-2020 гг. SARS-CoV-2 ни разу не обнаруживали.

КАК ПРОВЕРЯЛИ ИНСТИТУТ ВИРУСОЛОГИИ

Последняя гипотеза, об утечке монстра из лабораторной пробирки, особенно интересовала журналистов. Однако на все вопросы о таком варианте происхождения инфекции делегаты ВОЗ в один голос отвечали: «это практически невозможно».

- Мы посетили Институт вирусологии в Ухане, долго и обстоятельно опрашивали как руководство, так и сотрудников, - поделился Питер Бен Эмбарек. - Нам предоставили подробное описание всех проектов института - и прошлых, и текущих, и будущих. Из чего стало очевидно: никакие работы с вирусом SARS-CoV-2 там не велись и не ведутся. Поэтому никакой утечки быть не могло. Просто нечему было утекать, - заявил глава международной рабочей группы.

Возможность создания такого вируса искусственно на сегодня вообще исключена - об этом говорят все данные мирового научного сообщества, добавили эксперты. И уточнили: сотрудников различных лабораторий в Ухане заодно опросили о симптомах, похожих на ковид - ничего подобного в декабре 2019-го ни у кого не отмечалось.

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда на самом деле появился ковид

В СМИ и Интернет-сообществах регулярно всплывают версии, что коварная инфекция на самом деле появилась куда раньше официально объявленной даты - декабря 2019 года. В том числе были сообщения, якобы SARS-CoV-2 еще осенью циркулировал в некоторых регионах Италии и Франции.

Участники делегации ВОЗ заверили, что нет никаких убедительных данных, позволяющих считать, что коронавирус начал свой путь среди людей раньше декабря позапрошлого года. «Мы изучали исследования коллег, истории болезни, проводили опросы - однозначно доказанным на сегодня можно считать только появление первых случаев COVID-19 в Ухане в начале декабря 2019 года», - заявили эксперты.

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